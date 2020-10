Belen Rodriguez “Non sono single”/ “Giusto provarci con Stefano de Martino ma poi..”

Belen Rodriguez è tornata a lavoro sul set pugliese per mettere insieme le foto del nuovo servizio fotografico per il lancio della nuova linea di costumi al fianco della sorella Cecilia Rodriguez. Questo però non le ha impedito di raccontarsi a Il Fatto Quotidiano dopo mesi di silenzio affrontando anche il discorso Stefano de Martino e la sua attuale situazione di vita privata affermando: “Sono single? No, assolutamente no”. A quanto pare la bella showgirl è fidanzatissima e il fortunato, anche se lei non ha fatto il suo nome ufficialmente, sembra sia proprio Antonino Spinalbese, l’hair stylist che abbiamo visto spesso in sua compagnia. I due sono molto intimi e lo stesso Santiago lo conosce bene visto che sono spesso stati in vacanza insieme. Nella stessa intervista rilasciata a Giuseppe Candela, la showgirl spiega: “È lecito che una famiglia, che si è rotta un po’ di tempo fa, ci riprovi. Trovo sia molto bello provarci fino alla fine”.

BELEN RODRIGUEZ NON RINUNCIA ALL’AMORE: “NON SONO SINGLE MA..”

A quanto pare però Belen non rivela le cause della rottura, la seconda, con Stefano de Martino ma si è detta convinta che, dopo averci riprovato, non bisogna comunque rinunciare all’amore e ai propri sogni, lei ci spera ancora: “Se non ci riprovi ti resta il dubbio, con i se e con i ma non si concretizza niente. Io sono una persona che fino all’ultimo respiro da tutta se stessa. Se non avviene ciò che voglio giro i tacchi e cambio rotta però ci ho provato”. I fan possono mettersi l’anima in pace perché Belen Rodriguez non vuole proprio rinunciare all’amore, questo è certo.



