Belen Rodriguez “Non sono stata io a mollare Stefano”/ “L’ho sempre amato”

Belen Rodriguez e Stefano De Martino: insieme da più di 10 anni

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati insieme da un anno. Insieme dal 2012, l’ex ballerino e la showgirl argentino si sono lasciati ben due volte per poi tornare insieme a dicembre 2021. Intervista dal settimanale F, Belen è tornata a parlare della loro relazione facendo un bilancio di questi 10 anni, tra tira e molla, insieme. “Quando ci siamo messi insieme la prima volta lui aveva 22 anni e io 26: eravamo due pischelli, per giunta famosi. Non eravamo due nella coppia, eravamo migliaia: i paparazzi sotto casa ogni giorno, la morbosità della gente che voleva sapere, vivevamo in un tunnel di predatori. Esserci lasciati credo sia stata la cosa più naturale che potesse succedere”, ha detto Belen ricordando la loro prima rottura. La conduttrice de Le Iene ha parlato anche del successo raggiunto da Stefano dopo aver abbandonato il mondo della danza per dedicarsi all’attività di conduttore: “Ha sempre avuto questo carisma, questa verve pazzesca: se ho scelto lui, quando avrei potuto stare con chiunque, qualcosa avevo visto… All’inizio, quando non aveva i mezzi per realizzare i suoi progetti, sono stata sicuramente il suo muro portante. E comunque l’ho sempre sostenuto tantissimo”.

Santiago e Luna Marì, in costiera con Belen e Stefano/Piccoli protagonisti sui social

Belen Rodriguez: “Ho una bellissima famiglia”

In diverse occasioni si è parlato dell’invadenza del clan Rodriguez nella vita sentimentale di Belen Rodriguez. Ricordiamo che a Milano vivono anche i genitori, Gustavo e Veronica, e i fratelli Cecilia e Jeremias. Sulle pagine di F, la showgirl argentina ha voluto precisare: “In certi momenti potrebbe essere successo, per esempio quando è nato Santi mi sono fatta aiutare tanto da mia madre… Per il resto ognuno sta a casa sua, loro sono sempre stati molto rispettosi della mia vita. Non si sono mai intromessi nelle mie scelte sentimentali”. Tra una domanda e l’altra Belen ha confermato o che è sempre stato Stefano a lasciarla: “Se cerchi di scappare da qualcuno che ami, non ce la fai: te lo ritrovi sempre davanti. Quando ci siamo lasciati ero ancora innamorata ma non volevo più soffrire. Io ho sofferto tantissimo per Stefano. Non sono stata io a mollarlo”. E parlando dell’equilibrio ritrovato ha detto: “La scelta è dettata dal fatto che io amo questa persona, l’ho sempre amata e non ho mai smesso. Avere questa bellissima famiglia – Stefano adora Luna Marì – è qualcosa che non mi sarei mai aspettata”.

