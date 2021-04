Belen Rodriguez non sposa Antonino Spinalbese/ Niente matrimonio perchè De Martino…

Corre ormai da giorni sul web l’indiscrezione del possibile matrimonio tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. I due attendono una bambina che nascerà tra pochissimi mesi e che si chiamerà Luna Marie. È proprio in vista di questo lieto evento che si è iniziato a parlare di un altro passo importante per la coppia: il matrimonio. Il gossip parla di un matrimonio lampo, addirittura possibile prima della nascita della bambina; in realtà le cose starebbero in modo molto differente.

Stando a quanto fa sapere Fanpage “Non ci saranno nuove nozze, certamente non in un arco di tempo tanto breve e prima della nascita della secondogenita della conduttrice.” si legge. D’altronde è stata proprio la Rodriguez a dichiarare a Verissimo di non aver intenzione di convolare a nozze e per varie motivazioni.

Belen e Antonino, matrimonio al momento impossibile per… Stefano De Martino

Un matrimonio tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese è dunque un’ipotesi da scartare, almeno fino a dopo la nascita della loro bambina. C’è però un’altra questione che rende impossibile che i due diventino marito e moglie: formalmente Belen è ancora sposata con Stefano De Martino. I due, insomma, non hanno ancora divorziato e questo rappresenta il primo ostacolo alle seconde nozze della showgirl argentina con il suo nuovo compagno. Bisognerà dunque attendere che Belen concluda formalmente il divorzio dall’ex marito Stefano De Martino, padre di suo figlio Santiago, prima di fare il passo successivo con Antonino.

