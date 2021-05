Belen Rodriguez/ “Non troverò mai più una persona come Antonino Spinalbese”

Belen Rodriguez ospite della prima puntata di “Verissimo Le Storie“, il programma che ripropone le più belle interviste realizzate da Silvia Toffanin su Canale 5. Tra queste non poteva non esserci quella della bellissima showgirl argentina che, negli studi di Canale 5, si è raccontata a cuore aperto: dalla fine dell’amore con Stefano De Martino alla serenità ritrovata tra le braccia del fidanzato Antonino Spinalbese. “È stato un colpo di fulmine” – ha rivelato Belen sull’incontro con Antonino confessando però – “ero in una fase di accettazione. Una fase in cui avevo chiuso un cerchio che mi ha portato tantissime cose belle, ma anche tanto dolore”.

Chiaramente il dolore di cui parla è la fine del matrimonio con Stefano De Martino dal cui amore è nato il figlio Santiago. La Rodriguez non nasconde che, quando ha conosciuto Antonino, non era pronta ad un nuovo amore, ma qualcosa poi in lei è cambiato. “Ero sicuramente pronta a voltare pagina. Appena l’ho visto ho pensato wow perché è bellissimo. Poi ho scoperto l’età e ho voluto lasciar perdere. Dopo, quando abbiamo parlato per la prima volta, abbiamo chiacchierato per giorni e mi sembrava di conoscerlo da una vita. Ho capito che l’età non fa la persona” – ha detto la showgirl che, giorno dopo giorno, ha cominciato a provare un sentimento per il bel hair stylist.

Belen Rodriguez incinta: “aspetto una bambina”

Non solo, Belen Rodriguez durante l’intervista rilasciata a Verissimo ha parlato anche della sua seconda gravidanza rivelando anche il sesso del nascituro. “Aspetto una bambina. Si chiamerà Luna Marie” – ha rivelato la showgirl argentina in dolce attesa dal compagno e fidanzato Antonino Spinalbese. Una gioia immensa visto che, dopo la nascita di Santiago, Belen sognava proprio di avere una femminuccia: “si chiamerà Luna Marie e nascerà in estate. Spero mi assomigli, non vedo l’ora di farle tante treccine”. Questa gravidanza è arrivata nella vita della showgirl in un momento davvero delicato visto che, dopo la cocente delusione vissuta con Stefano De Martino, la Rodriguez aveva smesso di credere nell’amore.

A farle cambiare idea è stato proprio Antonino Spinalbese su cui oggi dice: “voglio che duri per sempre, non troverò mai più una persona come Antonino”. Infine la confessione che non ti aspetti, visto che la Rodriguez ha raccontato di aver perso un bambino: “ero rimasta incinta per sbaglio. Quando io e Antonino lo abbiamo scoperto eravamo basiti che fosse accaduto. Purtroppo dopo quattro giorni ho perso il bambino. Siamo stati malissimo. Questo ci ha fatto capire però che desideravamo tantissimo un figlio. Fortunatamente, il mese dopo è arrivato”.



