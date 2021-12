Belen Rodriguez nuda su Instagram/ Foto provocazione: “Non si vede ma c’è”

“Non si vede ma c’è” scrive Belen Rodriguez a corredo di una foto pubblicata su Instagram che ha scatenato centinaia di commenti da parte di fan e follower. Nello scatto la bellissima showgirl si mostra senza veli, o almeno è ciò che pare ma si tratta di un’illusione data dalla posa assunta nello scatto. In realtà il costume “non si vede ma c’è”, come fa notare la stessa Belen nella didascalia dello scatto che sa un po’ di provocazione.

La foto, d’altronde, fa parte della pre-campagna pubblicitaria di MeFui, il marchio di costumi da bagno che Belen da anni porta avanti insieme a sua sorella Cecilia e che continua ad avere un grande successo. Inutile dire che l’immagine di Belen senza veli ha sollevato un fiume di commenti positivi ma anche negativi.

Bele Rodriguez spacca il web a metà: complimenti e critiche per la foto hot

Se volti noti come Sabrina Ferilli, Laura Chiatti e Francesco Arca si complimentano con lei per la bellezza, c’è chi invece critica Belen Rodriguez per l’ennesima provocazione. C’è chi al suo ‘C’è ma non si vede’ replica “Che cosa? La tua dignità?” Chi invece tiene a far notare che “La campagna per il costume e tutto si vede tranne che il costume!” Chi ancora l’accusa di foto ritoccata: “Photoshop puro….guardate attentamente”. Insomma, come spesso accade Belen divide il popolo di Instagram, ma anche questa alla fine è un’arte non da tutti.

