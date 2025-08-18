Belen Rodriguez sarebbe finita al centro di una nuova lite durante la sua vacanza in Sardegna: Parpiglia parla di 'rissa' con alcuni ragazzi

Belen Rodriguez continua ad essere una grande protagonista del gossip di questa estate, e non solo per il suo nuovo flirt. Mentre il settimanale Chi pubblica le foto che la vedono tra le braccia di Nicolò De Tommasi, Gabriele Parpiglia, nella sua newsletter, svela che la conduttrice e showgirl argentina avrebbe litigato, ancora una volta, durante la sua vacanza in Sardegna.

Sono trascorsi solo pochi giorni dalla diffusione di un video in cui Belen litigava con un benzinaio, video al quale era poi seguita la replica della showgirl, subissata da commenti negativi degli utenti del web. Eppure ecco una nuova segnalazione secondo la quale la conduttrice avrebbe nuovamente litigato, questa volta all’interno di un ristorante.

Belen Rodriguez, scatta la ‘rissa’ al ristorante con dei ragazzi romani: cos’è successo

“Rissa in Sardegna: filmano Belen che balla e lei lancia le patatine”, scrive Parpiglia, lanciando l’indiscrezione secondo la quale Rodriguez si trovata nel ristorante Casa Fiori Chiari di Porto Cervo quando si è infuriata contro dei ragazzi, a quanto pare romani, che l’avrebbero filmata senza il suo consenso. Belen sarebbe salita su un tavolo e avrebbe iniziato a ballare ma si sarebbe poi accorta che i ragazzi in questione la stavano riprendendo col cellulare. Infastidita dalla cosa, Belen si sarebbe scagliata contro i ragazzi, iniziando “a lanciare contro i ‘guardoni social’ le patatine rimaste sui piatti”, ha fatto sapere il noto giornalista. Tutto, però, si sarebbe risolto in pochi minuti, senza particolari conseguenze. Dunque, più un battibecco che una vera e propria rissa.

Stando, infine, a quanto riportato, alla cena in questione non c’è con Belen la sua nuova fiamma, Nicolò. Secondo Parpiglia, il flirt tra i due sarebbe già verso la conclusione, tanto che la showgirl si professerebbe single e, dunque, libera.