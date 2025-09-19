Belen Rodriguez ha un nuovo fidanzato? Tutti i dettagli sulla nuova frequentazione della conduttrice

Belen Rodriguez sembra finalmente aver voltato pagina in amore e, secondo le ultime voci, starebbe frequentando Stefano Belingardi Clusoni, architetto milanese di successo. Archiviato il flirt con Nicolò De Tomassi, con cui è stata paparazzata alcune settimane fa dal magazine Chi, la conduttrice argentina ora pare essere impegnata con un nuovo amore. La loro storia sarebbe iniziata quest’estate, quando sono stati paparazzati insieme al Twiga di Porto Cervo, e da allora non si sono più separati: locali, passeggiate e momenti con amici, anche condivisi sui social, dove Belen appare sorridente accanto a Stefano.

Ma, chi è esattamente l’uomo che ha fatto ribattere il cuore di Belen? Classe 1987, è un rinomato architetto, nonché il fondatore dello studio BE.ST. Difatti, ha firmato progetti importanti come il grattacielo TheTris alla Barona e il quartier generale di Satispay, ma nonostante il successo è una persona molto riservata. Questo lato più tranquillo sembra aver conquistato Belen, che vuole allontanarsi sempre di più dal gossip. Secondo il settimanale Oggi, infatti, tra loro va tutto a gonfie vele, almeno per ora.

Belen Rodriguez di nuovo fidanzata? Tutti i dettagli

Dopo flirt passeggeri, Belen Rodriguez sembra aver trovato serenità e leggerezza con Stefano Belingardi Clusoni. In passato aveva dichiarato di voler vivere un amore “sereno e alla luce del sole”, lontano da gossip e pressioni mediatiche, e questa nuova frequentazione sembra proprio andare per quella strada. Al momento, però nessuno dei due ha confermato ufficialmente la relazione, dunque bisognerà attendere per capire bene l’entità del loro rapporto. Tuttavia, le foto e i video insieme lasciano spazio a pochi dubbi, ed è difficile pensare che tra di loro ci sia una semplice amicizia.