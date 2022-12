Belen Rodriguez oggi non c’è a Le Iene?/ Ecco perché il suo messaggio allarma ai fan

Belén assente a Le Iene? “Io e Luna ci siamo beccate una brutta influenza“

Questa sera andrà in onda su Italia1 una nuova puntata de Le Iene, che tuttavia potrebbe fare a meno di uno dei suoi punti fissi di questa edizione. Belén Rodriguez ha infatti annunciato, attraverso una Instagram story condivisa sul suo profilo, di non stare bene. “Ciao a tutt*! Io e Luna ci siamo beccate una brutta influenza e stiamo cercando di tornare in sesto! Incrociamo le dita tutti per affrontare al meglio la puntata di domani de Le Iene” ha scritto nella giornata di ieri.

Belén sorveglia l'ex Antonino Spinalbese al GF Vip?/ L'indizio social che...

In questo periodo l’influenza circola eccome, in attesa del vero e proprio boom. E anche la showgirl ha dovuto fare i conti con i primi malanni di stagione, che purtroppo hanno anche coinvolto la figlia Luna Marì, avuta dall’attuale concorrente del Grande Fratello Vip 2022 Antonino Spinalbese. Il dubbio resta: Belén sarà assente nella puntata de Le Iene di questa sera? La sua posizione è a rischio e, a meno di un’improvvisa guarigione che la porti a ristabilizzarsi nelle prossime ore, il suo appuntamento fisso su Italia1 potrebbe saltare nella puntata odierna.

Belen Rodriguez, mamma Veronica punge Stefano De Martino/"Chi lascia le mie figlie.."

Belén e il ritrovato amore con Stefano De Martino

Intanto la vita di Belén continua a dividersi tra lavoro e famiglia. L’impegno sul piccolo schermo procede a gonfie vele e, in questa edizione de Le Iene, è diventata una vera e propria colonna al fianco di Teo Mammucari. E anche sul fronte privato le cose proseguono alla grande. Ora che Antonino Spinalbese è al Grande Fratello Vip 2022, la showgirl si prende quotidianamente cura della sua piccola Luna Marì. E, intanto, il riavvicinamento a Stefano De Martino si fa giorno dopo giorno sempre più affiatato.

La coppia ha ristabilito l’armonia di un tempo e l’amore che da sempre li ha tenuti uniti. L’ex ballerino di Amici si è detto nuovamente felice al fianco di Belén e, assieme al figlio Santiago, compongono una bellissima famiglia. E anche la conduttrice ha ritrovato il sorriso: tra scatti di coppia, emozionanti dediche social e testimonianze d’affetto, la coppia si è ritrovata ed è pronta a concedersi una nuova possibilità.

Belen Rodriguez scrive a Stefano De Martino/ La dedica emoziona: "Hai illuminato..."













© RIPRODUZIONE RISERVATA