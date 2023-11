Belen Rodriguez, passeggiata a Milano con Luna Marì/ E spunta nuovamente l’anello mostrato sui social…

Belen Rodriguez a Milano: passeggiata al parco con Luna Marì e la fidata amica

Milano ha riaccolto Belen Rodriguez, dopo la breve fuga alle Maldive in compagnia del fidanzato Elio Lorenzoni. La showgirl ha ripreso in mano la vita di tutti i giorni e, come mostrano le nuove immagini di Chi, si è immersa nuovamente nella sua routine quotidiana. Il settimanale ha infatti pizzicato l’ex conduttrice di Tu sì que vales a Parco Sempione, nel cuore del capoluogo lombardo, per una passeggiata in compagnia di Luna Marì e della fidata amica Patrizia Griffini.

Un lunedì mattina tranquillo per Belen, caratterizzato da una passeggiata nel verde mentre spinge nel passeggino la sua secondogenita, frutto della passata relazione con Antonino Spinalbese. Sempre insieme alla figlia e all’amica, che molto spesso la sostituisce quando gli impegni di lavoro la costringono a ritmi forsennati, la showgirl si mostra felice e spensierata. Al termine della consueta passeggiata mattutina, poi, mamma e figlia fanno ritorno a casa.

Tuttavia c’è un dettaglio che non è affatto passato inosservato, in questa tranquilla passeggiata nel verde. Belen Rodriguez, infatti, accortasi della presenza del fotografo di Chi, ha cercato invano di coprirsi il volto con la mano destra, sul quale è comparso un anello prezioso. Non un brillocco qualunque, ma è proprio quello che la conduttrice aveva mostrato sul suo profilo Instagram, con tanto di “Sì” come didascalia a scatenare entusiasmo e dibattito sui social circa un presunto fidanzamento ufficiale con Elio Lorenzoni.

L’unica differenza è che, se nella foto social l’anello compariva sull’anulare della mano sinistra, nello scatto di Chi si trova sul medio della mano destra. Cambia la collocazione, ma il risultato è sempre lo stesso: nel futuro di Belen (e di Lorenzoni) potrebbe esserci una grande novità, non ancora svelata ai fan, ma anticipata da questi indizi che sembrano parlare da sé.











