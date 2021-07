Belen Rodriguez perde la finale di Copa America a “causa di Luna Marì”/ Ma “sono orgogliosa”

Si è fatta attendere un pochino, ma Belen Rodriguez non ha certo dimenticato oggi di festeggiare la vittoria dell’Argentina nella finale di Copa America 2021, occorsa nella notte italiana. Alle prime ore del mattino infatti la nazionale albiceleste di Scaloni ha battuto col risultato di 1-0 (decisivo il gol di Di Maria, occorso nel primo tempo) il Brasile, portando dunque a casa una coppa che mancava dal 1993 nella bacheca de La Seleccion: e la bella showgirl, che a breve partorirà Luna Marì non ha mancato di festeggiare i suoi colori. Attraverso una stories del suo profilo Instagram Belen ha infatti affermato di essere “orgogliosa” di quanto fatto dalla nazionale argentina questa notte, ma pure di non aver potuto seguire la finalissima.

BELEN: HO PERSO LA FINALE CON L’ARGENTINA PERCHÈ..”

Difficile che la Belen si perda una partita della nazionale albiceleste: la showgirl è infatti appassionatissima di calcio e segue sempre le imprese de La Seleccion: come mai dunque si è persa un evento così importante come è la finale della Copa America? E’ presto detto: la futura mamma, ormai prossima al parto (pare che l’argentina abbia superato le 37 settimane, per cui la data è davvero ormai prossima), complici gli ormoni, non è riuscita a rimanere sveglia per seguire il match. La stessa Belen ha infatti ammesso tramite i social: “Devo dire che mi sono addormentata prima della partita a causa degli ormoni della gravidanza…ma io vi amo!”. Certo la futura mamma è ben scusata.

