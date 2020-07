Belen Rodriguez prende in giro De Martino/ “Quando m’innamorerò ve lo farò sapere”

Nel giorno in cui le foto del suo bacio con Gianmaria Antinolfi hanno fatto il giro del web, Belen Rodriguez risponde con ironia al gossip che l’ha travolta nuovamente. Impegnata sul set della nuova edizione di Tu sì que vales, accompagnata dall’inseparabile amico Mattia Ferrari che, secondo quanto scrive il settimanale Chi avrebbe organizzato l’incontro con Gianmaria Antinolfi, Belen si lascia andare ad una battuta. Mentre sfila mettendo in mostra il fisico perfetto e l’outfit elegante, la Rodriguez fa il verso a Stefano De Martino. “Quando m’innamorerò ve lo farò sapere“, ha detto Belen mentre sfilava come si si trovasse su una passerella sotto lo sguardo dell’amico Mattia Ferrari che ha ripreso la scena condividendo il tutto sulle proprie storia di Instagram. Un video che è stato poi postato dalla stessa Belen e che ha rapidamente fatto il giro del web.

BELEN RODRIGUEZ FA IL VERSO A STEFANO DE MARTINO: IL VIDEO DIVENTA VIRALE

“Quando m’innamorerò ve lo farò sapere” sono le parole che Stefano De Martino ha utilizzato per smentire i rumors su un suo presunto flirt con Alessia Marcuzzi. Facendo riferimento alla notizia lanciata da Dagospia, De Martino, su Instagram, aveva detto: “Ero al telefono con Alessia e con Paolo, che sono due miei grandi amici, e ci siamo fatti una grossa risata nonostante il fastidio di una notizia del genere […] Quando si toccano delle famiglie con dei bambini, vi prego evitiamo davvero. Vi prometto che se mi fidanzo, se mi innamoro vi faccio sapere. Godetevi l’estate“. Parole che Belen ha scelto di usare per rispondere al gossip che l’ha travolta nelle ultime ore. Un riferimento indiretto al padre di suo figlio con cui l’idillio sembra ormai finito.





