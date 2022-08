Belen Rodriguez preoccupata per colpa di Antonino Spinalbese/ L’ingresso al GF Vip…

L’ingresso di Antonino Spinalbese al Gf Vip mina la serenità di Belen Rodriguez, cosa succede?

Periodo complicato per Belen Rodriguez. La bella argentina sarebbe seriamente preoccupata per il possibile ingresso di Antonino Spinalbese nella casa del Grande Fratello Vip. A lanciare l’indiscrezione il Settimanale Nuovo. Belen ha motivo di credere che l’ingresso del suo ex nella casa possa crearle dei problemi a livello personale. Ora che la conduttrice delle iene ha ritrovato la serenità accanto a Stefano De Martino aleggia il timore che Spinalbese voglia far di tutto per distruggere l’equilibrio della coppia. Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sono stati insieme tra il 2020 e il 2021 e dalla loro unione è nata Luna Marì. Da quando i due si sono lasciati sembra che i rapporti siano diventati freddi e limitati solo alla gestione della figlia.

Belen Rodriguez ha paura che una volta entrato nella casa del Grande Fratello Vip Spinalbese possa lasciarsi andare a delle confidenze scomode sul rapporto con Belen. Il parrucchiere è stato attirato da Alfonso Signorini nella casa del Grande Fratello Vip proprio con questo intento. Al momento sembra però che Spinalbese nonostante le minacce di Belen non abbia rifiutato a partecipare al reality. Anzi stando a quanto dichiarato da Alfonso Signorini il suo nome sembra essere ormai confermato. Come la prenderà Stefano De Martino? L’ingresso di Spinalbese potrà avere un contraccolpo nella vita di Belen?

Belen Rodriguez gelosa di Stefano De Martino? La verità

Stefano De Martino non è solo corteggiato dalla televisione ma anche dalle donne. Il conduttore è ormai diventato un volto popolare e tutte le donne lo vogliono. Per questo motivo, Belen Rodriguez avrebbe deciso di esporsi maggiormente sui social pubblicando gli scatti con suo marito. Significativa appare la foto del loro romantico bacio in cui si intravede un tramonto sullo sfondo e due labbra che si sfiorano. Pare che Belen abbia voluto mettere in guardia eventuali pretendenti e in particolare una terza incomoda che si sarebbe intromessa tra di loro nella primavera del 2020.

Il pensiero volge subito ad Andrea Delogu con cui Stefano De Martino avrebbe intrecciato una bellissima amicizia oltre che un bel rapporto professionale. Belen sarebbe molto gelosa della collega che però ha sempre ribadito come tra lei e Stefano ci sia solo un’amicizia. Eppure Mika ha messo un po’ del pepe quando in una puntata del Tim Summer Hits ha dichiarato sul palco: “Una bella coppia, nel senso romantico”. Per marcare ancora di più il territorio, Belen ha confidato di voler allargare presto la famiglia: “Vorrei un terzo figlio”.











