Belen Rodriguez/ Presto mamma di Luna, matrimonio con Antonio Spinalbese in arrivo?

Belen Rodriguez è raggiante, bellissima, innamorata e con un pancino che mai come questa volta, vuole tenere in bella mostra. Prima l’annuncio della gravidanza sul settimanale Chi poi quello del sesso del nascituro a Verissimo. Ha preso il via una serie di ospitate che oggi porteranno l’argentina a Domenica In pronta a raccontare il dietro le quinte della sua magnifica storia d’amore a Mara Venier, la conduttrice pazza del suo ex marito Stefano de Martino. Con buona pace di tutti, l’argentina ha deciso di voltare pagina e, complice una gravidanza inattesa che si è trasformata poi in un aborto spontaneo, oggi siamo qua testimoni dei suoi sorrisi e delle sue nuove rivelazioni su quello che potrebbe essere addirittura un matrimonio lampo e, quindi, la nascita di una nuova famiglia. Sarà davvero questo quello che oggi annuncerà dalla zia Mara?

Antonio Spinalbese e Belen Rodriguez presto sposi?

Già Antonino Spinalbese, suo attuale compagno, nei giorni scorsi si è detto pronto a sposare la sua Belen Rodriguez che, però, ha dovuto fare i conti con le polemiche e tutti quelli che non riescono a complimentarsi con lei accusandola di cambiare uomini come mutande. Con un video nelle storie su Instagram la bella argentina ci ha tenuto a precisare che le mutande lei le cambia molto spesso e di quanto cambia gli uomini e con chi sta, sono solo ca*zi suoi. Bocche cucite, quindi, Belen Rodriguez di certo non si farà influenzare dal giudizio degli altri e la dimostrazione sta proprio nel fatto che sui social i neo piccioncini sono sempre insieme e in bella mostra.

