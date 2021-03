Belen Rodriguez, prima ecografia della figlia/ Video: Santiago “conosce” la sorellina

Sono immagini emozionanti quelle che Belen Rodriguez ha deciso di condividere con i suoi follower su Instagram. La showgirl, come ormai ben noto, è in dolce attesa, e nelle ultime ore si è sottoposta ad un’ecografia. Al momento, sempre speciale quando si tratta di gravidanza, hanno partecipato anche il futuro papà, Antonino Spinalbese, e il figlio di Belen e Stefano De Martino Santiago.

Il bambino guarda meravigliato lo schermo in cui appare per primo il cranio della sua sorellina. “Questa è la testa di tua sorella!” annuncia la dottoressa, che mostra poi il profilo della bambina ai genitori. Belen è vistosamente emozionata e si lascia sfuggire qualche ‘amore’ alla bambina che porta in grembo e che vede di fronte a se sullo schermo.

Santiago De Martino conosce la sorellina Luna: il video dell’ecografia

Santiago e Antonino Spinalbese sono uno al fianco dell’altro e battono il cinque di fronte alle immagini della sorellina in arrivo che, come conferma la dottoressa, sta benissimo e ha tutte le misure nella norma. Santiago è affascinato dalle immagini e le commenta “Sembra uno scheletro!”, “Ma no amore!” replica Belen. La Rodriguez è ormai arrivata alla diciannovesima settimana di gravidanza: il nome scelto per la bambina è Luna Marie e la showgirl è al settimo cielo. Antonino le ha cambiato la vita e Belen ne è follemente innamorata, così come confermano anche le numerose dediche romantiche che la showgirl fa attraverso il suo profilo Instagram.

