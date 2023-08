Belen Rodriguez prossima al passaggio a Sky?/ Il nuovo ruolo, dopo l’addio a Mediaset

Belen Rodriguez passa a Sky, dopo la non riconferma a Mediaset: esplode lo spoiler TV

Torna al centro dell’attenzione mediatica Belen Rodriguez, e non solo per il gossip sulla rottura con il marito Stefano De Martino, ma anche per via di Sky.

Come si apprende dall’indiscrezione del momento ripresa da Novella 2000, “la showgirl sarebbe ad un passo dalla firma di un contratto con Sky”. Stando ai particolari dell’indiscrezione -meticolosamente riportata dalla testata giornalistica online- Belen Rodriguez potrebbe essere prossima ad un ruolo inedito alla conduzione di ben due programmi televisivi. Questo, dopo la non riconferma della showgirl nei palinsesti Mediaset rinnovatosi nel mese di luglio 2023 e ai cui vertici l’Ad Piersilvio Berlusconi ha apportato una rivoluzione radicale, per evitare derive trash nell’intento di ottimizzare l’intrattenimento e l’informazione ad opera del servizio di diffusione TV e Streaming di Cologno Monzese.

Recentemente si era parlato della possibilità che lei potesse approdare su Discovery, come emerso su Dagospia, ma Pipol TV smentisce l’ultima voce su Belen Rodriguez lasciando intendere che non ci siano novità in cantiere per lei, all’orizzonte. La nuova indiscrezione sul possibile approdo di Belen Rodriguez a Sky, dopo il preannunciato addio a Mediaset, ora arriva dal settimanale Vero. Stando a quanto si apprende pare che la conduttrice argentina sia prossima, in definitiva , a gettarsi alle spalle l’avventura vissuta alla conduzione dei format Mediaset Le iene e Tu si que vales.

Belen Rodriguez prossima alla ospitata a Le Belve?

Intanto, sempre su Belen Rodriguez si vocifera che la showgirl possa prendere parte alla nuova stagione del reality show Celebrity Hunted, in coppia con la sorella Cecilia Rodriguez. Si parla anche di alcune ospitate nel piccolo schermo, in particolare al format Belve. Nel dettaglio Belen Rodriguez potrebbe concedere un’intervista alla conduttrice Francesca Fagnani, a Le Belve, dopo la confermata ospitata in studio alla prima puntata del talk show, di Stefano De Martino. Il gossip, su cui potrebbe avere il via Le Belve, vede i coniugi storici, Belen e Stefano, vivere una nuova e inaspettata separazione, e non si esclude che alla base della stessa possa esserci un tradimento extra-coniugale.

