Recentemente, Belen Rodriguez è finita ancora una volta al centro del gossip. Dopo la lite fuori da un ristorante milanese e la discussione con un benzinaio in Sardegna, la showgirl è stata protagonista di un nuovo episodio a Porto Cervo. A riportare la vicenda è stato Gabriele Parpiglia, che ha anche parlato con uno dei ragazzi coinvolti. Ma, cos’è successo? Durante la serata, Belen si sarebbe messa a ballare sopra un tavolo, finendo al centro dell’attenzione. Al che, alcuni ragazzi romani avrebbero ripreso la scena con il cellulare, provocando la sua ira e scatenando una reazione sopra le righe, arrivando addirittura a lanciare patatine contro di loro.

Nel giro di poche ore, il video della lite ha fatto il giro del web, dove è possibile vedere chiaramente la Rodriguez ballare sulle note di “Flowers” di Miley Cyrus, prima che scoppiasse il caos. A intervenire ora è stato uno dei ragazzi, di nome Alberto, che ha raccontato di essere stato sommerso dagli insulti, precisando che tutto sarebbe nato da un semplice malinteso: “Il video riprendeva tutti i presenti nel locale, ma lei ha pensato fosse solo per lei, quindi è stato un caos immotivato”.

Belen Rodriguez furiosa in un locale in Sardegna: cos’è successo veramente

A quanto pare, dopo il lancio di patatine Belen Rodriguez si sarebbe spostata nei bagni del locale, dove sarebbe nata un’ulteriore lite. Alcuni uomini presenti, infatti, avrebbero iniziato a fischiare e a scattare foto mentre lei entrava: “I bagni erano separati da dei canneti, quindi chi entrava in quello delle donne poteva vedere chi accedeva a quello degli uomini e viceversa”. Una volta arrivata in bagno, quindi, la conduttrice è stata invasa da fischi, foto e flash. Di conseguenza, si è di nuovo infuriata, riempendo i presenti d’insulti, prima che qualcuno intervenisse per sedare la situazione. Per ora, la Rodriguez non si è ancora espressa sulla vicenda, preferendo mantenere il silenzio.