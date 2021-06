Belen Rodriguez/ Quando nasce Luna Marie? L’annuncio: “Manca poco”

Sta per nascere Luna Marie, la figlia di Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, e intanto la showgirl si prepara al lieto evento postando foto e video su Instagram in cui documenta la sua quotidianità. La gravidanza è andata bene, l’ultima ecografia risale alla fine di maggio, e in quell’occasione Belen ha condiviso una nuova storia con su scritto “manca poco”. Suona come un annuncio ufficiale: la nascita di Luna Marie è infatti prevista per il mese prossimo. Belen non vede l’ora di stringerla tra le sue braccia, anche perché per lei si tratta della prima figlia femmina. “Sognavo fosse una femminuccia”, ha raccontato tempo fa a Verissimo. “Si chiamerà Luna Marie e nascerà in estate. Spero mi assomigli, non vedo l’ora di farle tante treccine”. Belen è già mamma di Santiago, il figlio nato dal suo matrimonio con Stefano De Martino che ad aprile ha festeggiato 8 anni in compagnia proprio di papà Stefano.

Belen Rodriguez: “Quando aspettavo Santiago…”

In un’intervista rilasciata nel 2020 al settimanale Chi, Belen Rodriguez parlò approfonditamente del suo rapporto con il suo primo figlio: “Santiago è il mio vero amore e per me, da mamma, è il figlio perfetto, quello che ho sempre sognato di avere. Magari se non fossi Belen avrei già tre figli, ma, un po’ per il lavoro che faccio e un po’ per le situazioni della vita, sono felicissima così. E poi penso che oggi non esista per nessuno una ‘vita tranquilla’”. Inoltre racconta di essersi trovata in difficoltà nel tentativo di conciliare lavoro e vita privata: “Ricordo che quando aspettavo Santiago conducevo in diretta Italia’s Got Talent ed ero oltre l’ottavo mese. Non mi sono presa un congedo perché mi piace stare in movimento e anche perché il mio non è un lavoro stabile, se rifiuti un programma non è detto che poi il programma ti aspetti”.

Belen Rodriguez parla del suo rapporto con la maternità

La situazione, adesso che Luna Marie sta per nascere, è leggermente diversa, nel senso che Belen non è impegnata nella conduzione di nessun programma in tv. Il che indubbiamente l’aiuta a concentrarsi sulle cose essenziali, anche se – per scelta – Belen non ha mai avuto tate. “Ho mia mamma che abita vicino a casa mia, è insegnante, ha molta pazienza e spesso mi aiuta. Posso dire che mio figlio non ha mai dormito con una persona che non fosse di famiglia e poi le mamme italiane sono molto organizzate, mentre io, non avendo questa dote, improvviso. Mio figlio è venuto sempre con me anche sul lavoro facendo a volte orari assurdi, ma così stavamo insieme: potevo allattarlo, vederlo dormire, era piccolo piccolo e per me era importante averlo accanto sempre”.

