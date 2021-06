Belen Rodriguez, relax e amore con Santiago e Antonino Spinalbese/ Luna Mariè…

Per la nascita di Luna Mariè, la secondogenita di Belen Rodriguez, frutto del suo amore con Antonino Spinalbese, manca sempre meno. Ogni momento potrebbe essere quello giusto per partorire e, in attesa di poter finalmente stringere la sua bambina tra le braccia, Belen si gode momenti di relax e amore sul Lago di Como insieme ai suoi uomini, il compagno Antonino e il figlio Santiago che non vede l’ora di conoscere la sorellina. Momenti di puro relax per la showgirl argentina come documentano le immagini pubblicate dal settimanale Chi, nel numero in edicola. Tra un bacio con Antonino e un momento di svago con Santiago, Belen si sta godendo le ultime settimane di gravidanza. Felice per l’armonia che è riuscita a creare in famiglia, la showgirl si gode anche il rapporto di complicità che c’è tra il compagno e il figlio.

Belen Rodriguez/ Quando nasce Luna Marie? L’annuncio: “Manca poco”

Belen Rodriguez e l’amore con Antonino Spinalbese

L’amore tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese è nato un anno fa. I due si sono incontrati in un ristorante e la showgirl è subito stata colpita dalla bellezza del suo attuale fidanzato. “Antonino è una persona pacata, serena, costruttiva, è un uomo che sa come trattare una donna. Ho pensato voglio un uomo gentile, una dote che viene sottovalutata secondo me, ma che vale per tutta la vita“, ha raccontato la showgirl come riporta Chi. A distanza di un anno, oggi, Belen e Antonino sono pronti ad affrontare insieme l’avventura da genitori. “Lui sarà un buon padre perchè è una persona altruista, dai modi incantevoli, m’ispira fiducia e stabilità”, ha aggiunto la Rodriguez che, al suo fianco, ha ritrovato la voglia di credere nell’amore.

