Belen Rodriguez, retroscena sul parto “È stato complicato”/ “Accusati malesseri”

Solo qualche settimana fa, Belen Rodriguez ha dato alla luce sua figlia Luna Marì. Intorno al parto c’è stato tanto clamore e gioia, non solo da parte dei familiari di Belen, ma anche dai tanti fan della showgirl. Non sono poi mancate polemiche per un cartello spuntato in clinica proprio nei giorni di permanenza della Rodriguez. Oggi nuove indiscrezioni arrivano proprio in merito al momento del parto che, a quanto pare, non è stato semplicissimo. Il settimanale Nuovo, nel numero in edicola, fa sapere infatti che “Secondo le indiscrezioni in nostro possesso, il parto (avvenuto in una clinica privata di Padova), non è stato semplicissimo…” Questo sarebbe il motivo per il quale Belen ha poi trascorso i giorni seguenti nella villa sull’isoletta di Albarella vista nelle storie postate da lei e parenti in quei giorni.

Belen Rodriguez, “malesseri dopo il parto”: l’indiscrezione

Belen Rodriguez avrebbe approfittato dei giorni successivi al parto per riprendersi e tornare in forze. Il settimanale diretto da Riccardo Signoretti racconta, inoltre, che anche il post-parto è stato per la showgirl abbastanza complicato: “Sull’isoletta di Albarella, vicina al delta del Po, avrebbe accusato di malesseri…”, si legge. D’altronde, la Rodriguez ha allarmato i fan proprio di recente, quando ha raccontato di aver dovuto abbandonare le riprese della nuova edizione di Tu si que vales proprio a causa di un malore: “Sono appena tornata in hotel, non sono stata bene. – ha spiegato la Rodriguez – Ho fatto tre flebo, perché era disidrata.” ha dunque aggiunto. “Ci ho provato ma non sono riuscita a registrare la puntata, speriamo domani di riuscire a fare Tu si que vales. Intanto mi guardo questa cucciola e tutto mi passa.” ha poi concluso in quell’occasione.

