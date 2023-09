Belen Rodriguez ‘risponde’ a Stefano De Martino dopo l’intervista a Belve/ Il gesto social

Belen Rodriguez ‘replica’ alle dichiarazioni di Stefano De Martino a Belve

Stefano De Martino è stato il protagonista di una lunga intervista a Belve durante la quale ha parlato anche della rottura con Belen Rodriguez. L’ex ballerino ha tenuto a precisare che dietro questo ennesimo allontanamento non si nasconde affatto un tradimento, come invece si è vociferato nelle ultime settimane.

Dopo le dichiarazioni di Stefano, molto sono rimasti attenti ad una possibile reazione di Belen Rodriguez che, infatti, non è tardata ad arrivare. La showgirl manda spesso messaggi velati attraverso foto, brevi frasi o ancora canzoni, ed è proprio in quest’ultimo modo citato che sembra aver voluto lanciare un messaggio.

Belen Rodriguez, la canzone pubblicata sui social è per l’ex marito?

La showgirl argentina ha pubblicato in serata una Instagram Stories con la canzone ‘Un Dìa màs’. Come fa notare 361magazine, le parole della canzone usata da Belen recitano così: “Sono sveglio solo per te/ solo per te/smettila ora smettila ora/ sono stato sveglio tutta la notte ad aspettare che tu passassi/ perché non ci riesco/ non posso sopportare un altro giorno, non uno di più / con questo calice che si aggrappa alla nostalgia/ e ora basta fingere che non mi interessi”.

Un testo che potrebbe realmente nascondere un messaggio per il suo ex marito, ormai lontano dal suo cuore visto che Belen sta ufficialmente frequentando un altro uomo. Lui è Elio Lorenzoni, con il quale la conduttrice è stata più volte paparazzata in atteggiamenti intimi e affettuosi.

