Si sa che il gossip si nutre delle storie d’amore e della varie vicende sentimentali dei personaggi del mondo dello spettacolo. Dalle coppie che si lasciano dopo anni di matrimonio a quelle che si lasciano dopo mesi di relazione fino ai tradimenti e chi ne ha più ne metta. Una delle donne più chiacchierate degli ultimi anni è senza dubbio la conduttrice argentina Belen Rodriguez i cui ex sono diventati famosi grazie appunto alla sua luce.

Ma ora la donna è single oppure fidanzata? Stando a quanto ha pubblicato il magazine Oggi sembra che ci sia un ritorno di fiamma con Angelo Galvano dopo nove mesi dal loro addio. I due sono stati avvistati per le vie di Brera mano nella mano. Ovviamente i fan sono già al settimo cielo, contenti che abbiano deciso di darsi una seconda possibilità.

Belen Rodriguez avvistata mano nella mano con l’ex fidanzato Angelo Galvano

Dal mese di settembre non vi sono più state tracce di Angelo Galvano, che è stato il fidanzato di Belen Rodriguez (subito intervento chirurgico, come ha confessato lei stessa con un video sui social). Tutti credevano che la loro storia fosse naufragata in maniera definitiva, ma ecco il colpo di scena: i due sono stati paparazzati insieme mano nella mano andando ad alimentare le notizie di un possibile ritorno di fiamma.

Sul magazine Oggi si legge che Belen e Angelo appaiono molto complici, oltre al fatto che non si nascondono più: hanno passato il pomeriggio prima mangiando in un ristorante a due passi dalla Pinacoteca di Brera e poi passeggiando per i viali facendo un po’ di shopping. E si legge sempre che dopo l’acquisto di un dolce sono rientrati a casa di lei in zona Garibaldi.

