Belen Rodriguez, ritorno di fiamma con Stefano De Martino?/ La showgirl fa chiarezza

La fine della relazione tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, papà della sua bambina Luna Marì, è ormai ufficiale, ma in concomitanza con l’annuncio sono sorti i primi sospetti in merito a un possibile ritorno di fiamma tra lei e l’ex marito Stefano De Martino. Del resto, i due avevano già provato a stare insieme prima che lei iniziasse la storia con l’hairstylist e questo ha dato l’impressione che gli ex coniugi non riescano a stare a lungo lontani.

Il conduttore di “Stasera tutto è possibile” si sta rivelando fondamentale per lei in questa fase in cui l’argentina si ritrova a leccarsi ancora una volta le ferite dopo un legame comunque importante, anche se di breve durata, suggellato dalla nascita di una figlia. E l’atteggiamento confidenzale tra i due non fa che alimentare le voci da parte di chi pensa che i due vogliano riprovarci.

Belen Rodriguez e il ritorno di fiamma con Stefano De Martino: cosa c’è di vero

L’ex concorrente di “Amici” era accorso in soccorso della ex poco più di un mese fa quando lei aveva fatto ritorno in Italia dopo una vacanza trascorsa all’estero con l’amica Patrizia Griffini, primo indizio di una crisi in corso con il giovane compagno. Ma non è finita qui: nelle ultime settimane i due sono apparsi sempre più spesso insieme, addirittura sono stati sorpresi mano nella mano mentre si sono ritagliati un momento solo per loro in una spa.

Questa volta è stata la nuova conduttrice de “Le Iene” a cercare di chiarire come stiano davvero le cose. Pur senza sbilanciarsi troppo, lei non ha escluso del tutto l’ipotesi di una ripresa della loro storia: “Non voglio sembrare egoista, ma oggi penso prima a me e ai miei figli – ha detto lei al settimanale ‘Chi’ -. Se non sono contenta io per prima, è difficile che riesca a trasmetterlo a loro. Basta soffrire, non voglio più farlo, se una cosa non va, non va. Ho sbagliato tanto perché sono un’entusiasta ed è lì che ho sbagliato, nel fare le cose subito. Ho peccato di entusiasmo, non di leggerezza, alla fine faccio male anche a me. Con Stefano ci vediamo, non è una novità. La nostra storia non ha detto tutto perché la mia vita non ha detto tutto, è come un film: avrà detto tutto quando non ci sarò più”.

