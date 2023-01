Belen Rodriguez rivela: “Ho avuto tre aborti”/ “Se ho sofferto? Devo essere onesta…”

Belen Rodriguez, la dolorosa esperienza dei tre aborti subiti

Belen Rodriguez, in un’ampia intervista rilasciata per il settimanale F, ha toccato un tema privato oltre che piuttosto delicato. La showgirl argentina ha infatti raccontato, tra i concepimenti di Santiago e Luna Marì, di aver sofferto per l’interruzione di ben 3 gravidanze. “Non l’ho mai detto a nessuno ma in realtà ne ho persi tre nella mia vita. Due prima di Santi e uno tra Santi e Luna.

Belen Rodriguez al settimanale F ha spiegato come ha affrontato l’accaduto, sottolineando la grande sofferenza e come ha superato il dolore. “Ne ho sofferto, certo, ma poi ho avuto altri figli. In tutta onestà, oggi non è un dolore né un rimpianto“. La presentatrice de Le Iene dimostra quindi di aver assorbito la sofferenza grazie ai suoi figli, commentando il triste accaduto con grande consapevolezza. “Se una gravidanza non va bene significa che quel feto non era forte. Il corpo è la macchina più intelligente che abbiamo, bisogna lasciar andare le cose”. Belen Rodriguez ha poi avuto modo di tornare su altri argomenti decisamente più felici, in particolare riguardo al ritorno di fiamma con Stefano De Martino.

Belen Rodriguez, nel corso dell’intervista rilasciata per il settimanale F, non poteva che tornare sul tema sentimentale e quindi sul ritorno di Stefano De Martino. La coppia, dopo tante vicissitudini, è tornata ad amarsi più di prima con un sentimento ancora più maturo rispetto al passato. A spiegarlo è stata proprio la showgirl e presentatrice argentina: “Se cerchi di scappare da qualcuno che ami, non ce la fai: te lo ritrovi sempre davanti”.

Belen Rodriguez è inoltre tornata sulla relazione avuta in passato, culminata poi con la sofferta separazione. La presentatrice ha voluto sottolineare che, all’epoca dei fatti, la decisione non dipese da lei. “Quando ci siamo lasciati ero ancora innamorata, non sono stato io a mollarlo” – ha spiegato Belen – “Quando ci siamo messi insieme la prima volta lui aveva 22 anni e io 26. Stavamo entrando in un meccanismo di cui non avevamo idea”. Parlando al settimanale F, Belen Rodriguez ha voluto chiarire anche la questione relativa all’influenza della sua famiglia. “In certi momenti potrebbe essere successo, ma non si sono mai intromessi nelle mie scelte sentimentali”.

