Riecco la prima intervista di Belen Rodriguez dopo mesi di assenza e totale silenzio. La showgirl ha rotto il silenzio a Chi, raccontandosi senza filtri e rivelando aspetti di sè che forse non tutti si aspettavano. Immortalata dal settimanale a Capri su una barca, la conduttrice si mostra in forma smagliante, ma svela di aver passato gli ultimi mesi in maniera non ottimale. Oggi, spiega di essere in vacanza con i suoi due figli, esperienza che l’hanno scorso non ha fatto perchè ferma dalla malattia.

“Ero ancora bloccata dalla salute e sognavo di tornare in un posto del cuore dove non metto piede da tantissimi anni“, ha raccontato, mentre confessa di essere pronta a passare un’estate materna in compagnia di figli e amiche. Come lei stessa racconta, non è più la Belen Rodriguez di anni fa, ma si riscopre diversa e con altre priorità. Nel 2023 era arrivato il ricovero dopo un periodo buio in cui improvvisamente si era allontanata dalla televisione, per poi tornare dopo tanto tempo su Discovery: “Mi sono dovuta fermare per la mia salute, e ho fatto bene“, ha spiegato, “Sono tornata con lo spirito giusto, l’energia che non avevo quando ho lasciato“.

Belen Rodriguez, dalla depressione a Cecilia Rodriguez: tutta la verità

Che malattia ha avuto Belen Rodriguez? La showgirl argentina ha svelato di aver sofferto di depressione. L’ha definita come uno stato che ha a che fare con la tristezza ma ha in parte smentito le voci che attribuivano il suo stare male alla fine del matrimonio con Stefano De Martino. Molti pensavano infatti che il divorzio dal ballerino e conduttore avesse scatenato in lei una profonda crisi, eppure, Belen Rodriguez ha aggiunto che ai fattori scatenanti c’è un passato difficile che non molti riescono a comprendere: “Tanti anni di tv, la fama stressante, tante cose che ho portato sulle spalle senza compromessi“, racconta.

“Ho avuto momenti che non è stato facile affrontare e, quando hai vissuto quei momenti, non torni più come prima“, spiega Belen. Poi la verità su Cecilia Rodriguez: con lei nessun litigio. Racconta che le due hanno litigato molto spesso nel corso degli anni ma svela che oggi è felicissima di diventare zia della sua nipotina Clara Isabel, nome della loro nonna: “Sto condividendo questa gioia immensa, come si fa a non condividerla? È meraviglioso!“.