Belen Rodriguez rompe il silenzio sui social/ “Sento i miei sensi risvegliarsi dopo un inestimabile letargo”

Belen rompe il silenzio sui social: messaggio contro il gossip?

Belen Rodriguez, dopo settimane di silenzio, torna sui social con un duro sfogo verso chi racconta la sua vita nel modo sbagliato. Le parole della showgirl, sebbene criptiche, sembrano riferirsi al gossip sempre troppo presente nelle sue giornate da cui ha deciso di distaccarsi.

“Non intendo vivere una vita facile senza scomodarmi, non intendo accontentarmi, non intendo far finta di non vedere, di non sentire, perché sento i miei sensi risvegliarsi dopo un inestimabile letargo. Non intendo sventrare il mio sentiero burlandomi di quelle facce mascherate che balbettano ignoranza, rido forte senza spostare lo sguardo, tutto quanto in me sorride, e non intendo fermarmi” scrive Belen in tono polemico.

Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni sembrano sempre più affiatati. Lui ha conosciuto i figli della showgirl, Santiago e Luna, e l’incontro è andato molto bene. Ora, secondo le indiscrezioni del settimanale Chi, la coppia avrebbe fatto un altro passo molto importante, la convivenza.

“BELEN & IL SUO NUOVO NIDO D’AMORE – LA SHOWGIRL CAMBIA VITA E CAMBIA CASA: ECCOLA CON IL FIDANZATO ELIO LORENZONI MENTRE VISITA L’ATTICO DOVE ANDRÀ AD ABITARE. E NEL GIORNO DEL SUO COMPLEANNO GLI SCRIVE SUI SOCIAL UNA DEDICA SPECIALE: “AUGURI A TE CHE SEI L’IMMENSO PER ME!” si legge su Chi che include la foto del bacio tra Belen e Elio, affacciati al balcone di quella che sarà la loro nuova casa. I rumor su una presunta convivenza si erano già diffusi giorni fa, e sembra che questa sia un’ulteriore conferma.

