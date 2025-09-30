Belen Rodriguez cambia idea: da critiche feroci al sì definitivo a Francesca Fagnani. Colpo grosso per la nuova stagione di Belve

Anche se nel corso degli anni Belen Rodriguez ha detto no alla partecipazione a Belve di Francesca Fagnani, le cose sembrano essere del tutto cambiate. Il programma di Rai 2 sta per tornare con tantissimi nuovi ospiti pronti a sottoporsi alle durissime interviste della conduttrice, e tra i personaggi famosi vedremo finalmente anche Belen, che si aggiunge ai colpacci di quest’anno sui VIP invitati in trasmissione: si vocifera la partecipazione di Barbara d’Urso a Belve e Chiara Ferragni.

Di certo gli occhi saranno tutti puntati su Belen Rodriguez, che dopo tanto tempo parlerà di dettagli inediti, pronta a rispondere alle domande di Francesca Fagnani che non le risparmierà nemmeno una questione. Eppure in passato la showgirl argentina aveva duramente criticato il format del programma di Rai 2 dicendo che la conduttrice è troppo crudele con chi si siede di fronte a lei, tutto questo nonostante la Fagnani abbia fatto di tutto per invitarla come ospite del programma negli ultimi anni. Del resto Belen fa share non appena apre bocca, e per i talk show è una manna dal cielo.

Belen Rodriguez, Vanity Fair conferma: “Pronta ad affrontare Belve“

Amatissima dal pubblico, Belen Rodriguez è forse la vera regina del gossip italiano, e chi non la vorrebbe in un suo programma? Per fortuna il corteggiamento della Fagnani è andato finalmente a buon fine e quest’anno la vedremo a Belve tra gli ospiti. Nonostante le critiche iniziali la showgirl ci ha ripensato: “Alla fine Belen ha ceduto al lungo, lunghissimo, corteggiamento di Francesca Fagnani… La showgirl argentina è pronta ad affrontare l’arena di Belve“, si legge su Vanity Fair. Forse la Rodriguez vuole cogliere l’occasione di farsi intervistare per togliersi qualche sassolino dalla scarpa e chiarire qualche misunderstanding sul suo conto, ma questo è ancora tutto da vedere. L’unica cosa certa è la sua partecipazione, e questo è già un traguardo immenso.