Belén Rodriguez pronta per una grande avventura in Rai: progetto in prima serata in arrivo
Novità in arrivo nel futuro professionale di Belen Rodriguez, la showgirl argentina che abbiamo visto qualche sera fa come ballerina per una notte a Ballando con le stelle, potrebbe allungare la collaborazione con la tv di stato e tornare da protagonista nelle case degli italiani. L’idea della Rai sarebbe quella di rilanciare Belen Rodriguez dalla porta principale, a riportare l’indiscrezione è il giornalista Alberto Dandolo sulle colonne di Oggi. “La showgirl avrebbe accettato queste offerte alla luce di un progetto ben più ambizioso e articolato…”. Vedremo cosa, come e quando, ma quello che sappiamo è che Belén Rodriguez ha tanta voglia di tornare da protagonista sul piccolo schermo e nelle prossime settimane qualcosa di molto interessante potrebbe vedere la luce, vedremo se ci saranno dei dettagli ulteriori a riguardo.
Si vocifera di uno show di prima serata che vedrebbe Belén Rodriguez al fianco di un esperto collega, anche se per il momento non ci sono altre notizie a riguardo.
Belén Rodriguez e la nuova vita in Rai
Già questa estate Belen Rodriguez aveva disseminato indizi riguardo a una nuova avventura per la tv di stato, la showgirl argentina sembrava pronta anche a guidare un nuovo programma radiofonico, altra esperienza nuova per la sorella di Cecilia ed ex fidanzata di Belen, che ha tirato una linea con il passato e non vede l’ora di tuffarsi in esperienze diverse e innovative.
Vedremo se già in questi giorni arriverà qualche lieta notizia o annuncio da parte della stessa Rodriguez, pronta a tuffarsi e a calarsi in nuove realtà. Un periodo finalmente positivo per Belen, che non ha nascosto le sofferenze degli ultimi anni e anche la recente crisi attraversata con la sorella Cecilia, che è però stata risolta in questi ultimi tempi.