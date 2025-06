Belen Rodriguez e la presunta scenata di gelosia con Elena Barolo: la showgirl si allontana dal locale

Curioso triangolo sentimentale che ha visto coinvolti Belen Rodriguez, Antonino Spinalbese e la presunta fiamma Elena Barolo. Tra i tre si è consumato un episodio ricostruito nelle scorse ore davanti al salone del noto parrucchiere ligure, nonché ex fidanzato di Belen. A sganciare l’indiscrezione è stato il noto giornalista Gabriele Parpiglia, che ha raccontato come la showgirl argentina si sarebbe recata nel salone dell’ex fidanzato, ma qui avrebbe notato proprio la Barolo, approdata da Spinalbese per dare un nuovo tono capelli, e per evitare di incontrarla avrebbe lasciato il negozio prima del previsto.

Per evitare spiacevoli inconvenienti la sorella di Antonino avrebbe deciso di darsela a gambe. Ma per quale motivo? Parpiglia ha descritto maggiormente nei dettagli il momento: “Chi era presente durante il “quasi” incontro ha descritto la Rodriguez molto nervosa. Come mai? In tutta risposta la Barolo, non appena saputo il fatto, ha postato una storia ammiccante con Spinalbese”.

Antonino Spinalbese e l’amore con Elena Barolo: Belen Rodriguez gelosa?

Una scenata di gelosia evitata dunque da parte di Belen? Nei mesi scorsi abbiamo raccontato il riavvicinamento, almeno a livello familiare, tra la showgirl e l’ex concorrente del Grande Fratello. Cosa è accaduto tra i due è noto, sappiamo però dell’avvicinamento importante degli ultimi mesi, dopo l’esperienza a The Couple, tra Antonino Spinalbese ed Elena Barolo, che anche sui social si sono mostrati particolarmente vicini negli ultimi tempi.

Non sembra essere particolarmente felice il momento personale di Belen, finita al centro del gossip nelle ultime settimane anche per via del rapporto turbolento con Cecilia Rodriguez. E chissà che anche in amore non possa spuntare qualche novità, qualche mese dopo che si era vociferato addirittura di una accesa discussione tra le due sorelle.

