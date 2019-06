Belen Rodriguez è incinta di una bambina?/ Stefano de Martino tace ma…

Belen Rodriguez incinta oppure no? Ormai questo è il tormentone che si ripete da quando lei e Stefano De Martino sono tornati insieme e non c’è niente che renderebbe i loro fan più felici. Fatto sta che il ballerino tace e la showgirl continua a lavorare a pieno ritmo non solo sul set ma anche in palestra dove si sta rimettendo in forma in attesa di tornare sul palco di Tu si Que Vales. Non è la prima volta che la showgirl affronta la gravidanza in tv e anche per Santiago la conduttrice non si tirò indietro dalla conduzione di Italia’s got Talent (prima del cambio in Tu si Que Vales) e andrò avanti, con il parto ormai vicinissimo, sempre sui tacchi a spillo e bellissima nei suoi outfit che poco avevano a che fare con il premaman. Succederà lo stesso anche con la nuova edizione dello show di Canale 5 le cui riprese inizieranno nei prossimi giorni? L’argentina potrebbe mettere insieme le riprese delle selezioni in queste settimane di inizio gravidanza ma poi si ritroverà nuovamente con il pancione quando arriverà il momento della finalissima. Naturalmente ci tocca attendere per scoprire se la gravidanza sarà confermata o meno. (Hedda Hopper)

Belen Rodriguez incinta di una bambina?

Da quando è tornata con il marito Stefano De Martino, per i giornali, Belen Rodriguez sarebbe continuamente in dolce attesa. Stavolta, però, stando a quello che scrive ill settimanale Spy, i rumors su Belen incinta del secondo figlio, potrebbero essere veri. Stando a quello che si legge sull’ultimo numero del noto magazine di gossip, la Rodriguez sarebbe al terzo mese di gravidanza e aspetterebbe una bambina. “I bene informati dicono che lei sia già al terzo mese e che si tratti di una femminuccia”, scrive Spy, Belen e Stefano, per il momento, non confermano, ma non è escluso che la gravidanza sia reale. Tornati insieme dopo un periodo di separazione, genitori innamorati di Santiago, entrambi non hanno mai nascosto di volere altri figli. Ora che sono tornati ad essere una famiglia, Belen e Stefano regaleranno a Santiago una sorellina? Con l‘estate che è ormai arrivata, Belen potrebbe confermare i rumors durante le vacanze (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Belen Rodriguez fa impazzire tutti con gli scatti bollenti

Belen Rodriguez continua a fare impazzire i fan con gli scatti bollenti postati sul web. Ed infatti, la showgirl argentina, prima di tornare al lavoro proprio con Stefano De Martino, continua ad appassionare il pubblico social con scatti mozzafiato. Di recente, uno servizio fotografico ha lasciato gli estimatori a bocca aperta… la conduttrice appare più in forma e sexy che mai. Uno shooting fotografico quindi, si trasforma in un attimo anche in video virale, che lascia tutti senza respiro per le curve mozzafiato messe in evidenza. Questo è il potere di Belen Rodriguez, che sconvolge – assolutamente – tutti: estimatori, haters e anche leoni da tastiera. Sempre la soubrette, ha condiviso tramite le Stories di Instagram l’ultimo servizio di cui è stata protagonista. L’obiettivo la riprende più ammiccante e eccitante che mai mentre si mostra senza imbarazzo davanti ai fotografi. Ad “accerchiare” le sue forme perfette, un’essenziale maglia a rete di colore oro, dalla quale fanno capolino i seni.

Belen Rodriguez: il dettaglio dello scatto non passa inosservato

Proprio il dettaglio del seno in “vista”, non è passato inosservato e gli estimatori di Belen Rodriguez, si sono lasciati andare a commenti a volte inopportuni. Boom di visite sul suo profilo di Instagram e anche qualche “mancamento”, visto pure il caldo di questi ultimi giorni. La sua espressione, sempre istigatrice con un pizzico di ingenuità e malizia, la rende tanto femme fatale e i fan impazziscono. Ogni foto e video postati, conquistano i fan e Belen, che della sua immagine ha fatto anche il suo lavoro, non è assolutamente avida ed anzi, si regala spesso scatti audaci di questo tipo. Ogni aspetto della sua vita privata è sempre sotto le luci dei riflettori, quasi senza freni delle volte. Ed intanto, Belen si gode anche i lunghi momenti di amore con il suo Stefano De Martino. Secondo le ultimissime indiscrezioni, i due avrebbero deciso di risposarsi, e la data sarebbe stata fissata per settembre, il 20 per l’appunto. La coppia non scoppia e ci riprova…



