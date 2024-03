Belen Rodriguez, scelto l’abito per il matrimonio di sua sorella Cecilia?/ L’indizio: “Il modello…”

Matrimonio Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: iniziano i preparativi anche per Belen Rodriguez

In un periodo che finalmente sembra aver superato il turbinio di notizie a carattere sentimentale e di gossip, per Belen Rodriguez c’è ora spazio unicamente per un lieto evento. A breve arriverà il giorno delle tanto agognate nozze di sua sorella Cecilia Rodriguez e del suo compagno Ignazio Moser. I preparativi sono in fermento e chiaramente anche la showgirl è totalmente immersa nell’organizzazione e nelle scelte in termini di outfit.

Sarà un’estate più calda che mai quella di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser; la loro liaison sbocciata al Grande Fratello Vip e proseguita negli anni successivi sta per raggiungere uno step ancora più significativo. Il prossimo 30 giugno avranno infatti luogo le nozze che andranno a coronare un sogno d’amore che ormai dura senza intoppi da diversi anni. La location è stata scelta, così come la damigella d’onore: Belen Rodriguez.

Belen Rodriguez ‘a caccia’ dell’abito da damigella d’onore: spoiler sui social?

Chiaramente i preparativi più significativi riguardano i futuri sposi, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, ma di certo il ruolo di damigella d’onore implica delle scelte accurate in termini di outfit. Belen Rodriguez – sorella della futura sposa – è dunque già all’opera per trovare il vestito più adatto per rappresentare al meglio questo lieto evento che il prossimo 30 giugno trasformerà in maniera indelebile la vita dei futuri coniugi.

Come riporta Fanpage, Belen Rodriguez – insieme a sua madre Veronica – si è già recata presso una nota boutique per scegliere il suo vestito da damigella d’onore per il matrimonio di sua sorella Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. La conduttrice ha scattato un selfie con un lungo abito bianco, aggiungendo una didascalia sui social che lascia intuire come sia solo all’inizio dell’opera: “Scegliendo il modello per poi metterci un bel colore”. Dunque, si può intuire che l’abito pubblicato sui social sarà ben diverso da quello realmente indossato, almeno in riferimento alla tonalità. Per quanto concerne la forma e le cuciture, è invece possibile che la scelta sia ricaduta proprio sulla base di vestito presentata sui social in anteprima.

