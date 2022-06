Belen Rodriguez, scontro con ex Antonino Spinalbese?/ Colpa del Grande Fratello Vip…

Belen Rodriguez contro Antonino Spinalbese per il Grande Fratello Vip?

Tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese potrebbe esserci uno scontro. A scatenare tutto potrebbe essere la scelta di lui di partecipare al Grande Fratello Vip che tornerà in onda a settembre con la settima edizione e che potrebbe avere tra i concorrenti proprio Spinalbese. A fare il punto della situazione tra Antonino e Belen è il portale Pipol Tv secondo cui, dopo aver lasciato il lavoro di hair stylist per inseguire il sogno della fotografia, di fronte alla possibilità di entrare nella casa del Grande Fratello Vip, sarebbe pronto a sfruttare la grande occasione che gli offrirebbe Alfonso Signorini.

Quest’ultimo che ha trascorso l’intero weekend a Mykonos in compagnia di alcuni vip dell’ultima edizione del reality come le sorelle Selassiè, Alex Belli e Delia Duran, ma anche con Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, concorrenti della quinta edizione, è attualmente impegnato con i casting. Tuttavia, il nome di Spinalbese rappresenta quello che sta facendo più rumore. Belen, tuttavia, di fronte alla possibilità di vedere il padre di sua figlia nella casa più spiata d’Italia non avrebbe fatto i salti di gioia.

Belen Rodriguez e Antonino Spinabese: sarà scontro?

Il Grande Fratello Vip, nel corso delle puntate con Alfonso Signorini, affronta spesso dinamiche legate alla vita privata dei concorrenti ed è questo il punto che starebbe preoccupando Belen Rodriguez. La showgirl argentina, infatti, non avrebbe alcuna intenzione di esporre la sua bambina, Luna Marì e vorrebbe evitare che si parli di lei all’interno di un reality.

Per il momento, tuttavia, l’ufficialità per la partecipazione di Spinalbese al Grande Fratello Vip ancora non c’è. Inoltre, lo stesso Antonino, innamoratissimo della sua bambina, non avrebbe ancora deciso per non dover trascorrere troppo tempo lontano da sua figlia. In attesa di capire cosa accadrà, Belen e Antonino riusciranno a trovare un punto d’incontro?

