Belen Rodriguez scrive a Stefano De Martino/ La dedica emoziona: “Hai illuminato…”

Belen Rodriguez e l’amore con Stefano De Martino

L’amore tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino sta diventando sempre più forte. La showgirl argentina e il conduttore napoletano, dopo il nuovo ritorno di fiamma, sono usciti ufficialmente allo scoperto ed ora, anche sui social, si scambiano dediche d’amore davvero speciali. Oltre ad essersi scambiati delle parole d’amore in occasione dei reciproci compleanni, Belen ha scelto di fare una dedica speciale al marito in un momento importantissimo per la sua carriera.

Stefano, dopo il successo ottenuto con la nuova edizione di “Stasera tutto è possibile”, è tornato nuovamente in onda con la nuova stagione di “Bar Stella”, il programma che conduce dalla scorsa stagione televisiva sempre su Raidue e con cui ha voluto omaggiare l’amatissimo nonno che era titolare di un bar che si chiamava esattamente come la trasmissione.

Belen Rodriguez e la dedica per il marito Stefano De Martino

In occasione della messa in onda dello spettacolo “Bar Stella” con cui Stefano De Martino ha voluto omaggiare la propria famiglia, Belen Rodriguez, da casa, tra le storie del proprio profilo Instagram, ha dedicato al marito delle parole ricche d’amore e d’orgoglio per il suo successo.

“Hai illuminato ancora una volta il bar di tuo nonno, e con questo non aggiungo altro. Orgogliosa della tua essenza” ha scritto la showgirl. Parole che hanno colpito non solo i fan, ma anche lo stesso Stefano che, tuttavia, si è limitato a condividere le parole della moglie sul proprio Instagram.

