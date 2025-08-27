Belen Rodriguez a cuore aperto: ecco come ha vissuto le sue ultime storie d'amore

Belen Rodriguez senza filtri su Chi Magazine. La conduttrice argentina si è raccontata a cuore aperto nell’ultimo numero del settimanale, ripercorrendo le tappe più significative della sua carriera e della sua vita in Italia. Dalla relazione con Marco Borriello all’Isola dei Famosi, dal matrimonio con Stefano De Martino fino alla nascita dei suoi due figli, Santiago e Luna Marì (avuta con Antonino Spinalbese), Belen ha sottolineato come Chi sia sempre stata al suo fianco in ogni momento importante della sua vita.

La Rodriguez non si fa problemi a dire che il gossip ha avuto un peso nella sua carriera. Allo stesso modo, però, pensa che in tv ci sarebbe arrivata ugualmente, visto che già da ragazza lavorava come modella con successo. Al tal proposito, ha raccontato che non sempre ha vissuto bene tutta questa attenzione, a volte si è sentita soffocare e avrebbe voluto un po’ di pace, anche se ammette che i gossip le hanno portato tante opportunità. Adesso, però, dice di sentirsi più consapevole e di non lasciarsi più travolgere da certe situazioni. Un atteggiamento che ha cambiato anche il suo modo di vivere le relazioni.

Belen Rodriguez parla dei suoi ex più recenti: cos’ha detto

Sull’ultimo numero di Chi, Belen Rodriguez ha fatto una confessione che ha sorpreso molti. La showgirl ha raccontato di aver intrapreso diverse delle sue ultime relazioni sentimentali soprattutto per non restare da sola. Al che, in tanti hanno subito pensato ad alcune delle sue storie recenti, come quelle con Antonino Spinalbese o Elio Lorenzoni, anche se Belen ha chiarito di non voler sminuire nessuno dei suoi ex.

“In questi anni, ho riempito dei vuoti che la vita mi aveva creato. No voglio sminuire quei rapporti, ma ero condizionata. Oggi faccio terapia perché voglio dare il meglio. Così, quando arriva qualcuno, non voglio precludermi la possibilità di conoscerlo”, ha spiegato.

