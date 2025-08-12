Belen Rodriguez sarà una dei protagonisti di Ballando con le stelle 2025, sfidando così Maria De Filippi: una scelta che non sarebbe stata gradita

Il cast di Ballando con le stelle 2025 è ormai ufficialmente in costruzione e i primi nomi sono già stati annunciati. Sono vere e proprie stelle quelle che parteciperanno alla prossima edizione dello show di Milly Carlucci, alle quali sta per aggiungersi una nuova e tanto chiacchierata: Belen Rodriguez. È da settimane, infatti, che si parla di una sua possibile partecipazione in qualità di concorrente o, al massimo, di ballerina per una notte, cosa che, stando a quanto scritto di recente dal giornalista Gabriele Parpiglia, dipendeva soprattutto dalla richiesta del cachet.

"Belen Rodriguez messa alla porta dalla sorella Cecilia"/ Nuovi retroscena sulla lite: c'entra Ignazio Moser

L’ultimo aggiornamento su Belen a Ballando arriva ancora da Parpiglia che, nella sua newsletter Chicchi di Gossip, conferma che la showgirl ci sarà ma come ballerina per una notte. “Come avevamo anticipato, ci sarà Belen Rodriguez a Ballando con le stelle. La sua presenza è prevista per la seconda puntata come Ballerina per una notte.”

Belen Rodriguez, fiume di critiche dal web dopo lite con benzinaio/ Lei sbotta: "Ho le mie ragioni"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ballando con le stelle (@ballandoconlestelle)

Belen Rodriguez sfiderà Maria De Filippi a Ballando con le stelle 2025: la reazione

Ma non è tutto. È chiaro che la partecipazione a Ballando con le stelle 2025 metterà Belen Rodriguez contro Canale 5, che si sabato sera manda in onda proprio il programma di Maria De Filippi che era lei a condurre: Tu sì que vales. Motivo per il quale, la decisione della showgirl argentina non sarebbe piaciuta ai suoi ex datori di lavoro: “In questo modo sfiderà la sua ex datrice di lavoro Maria De Filippi… danzando per Milly Carlucci. Scelta, secondo le nostre fonti, non gradita“, scrive infatti Parpiglia. Insomma, Milly Carlucci sta mettendo insieme un cast non da poco per la prossima edizione del sul show del sabato sera, che al momento annovera anche Barbara D’Urso, Andrea Delogu, Martina Colombari, la signora Coriandoli, Marvella Bella, Francesca Fialdini e Rosa Chemical.

Belen Rodriguez, lite furiosa col benzinaio a Porto Cervo: "Mi stai sul c*!"/ Il video diventa subito virale