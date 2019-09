Belen Rodriguez si commuove/ “Grazie, siete il regalo più grande della mia vita!”

Belen Rodriguez dopo il compleanno e la grande festa, ha voluto raccontare le sue emozioni a caldo. La showgirl argentina confida di essere a casa ma di avere un po’ di malinconia: “Ogni volta che faccio gli anni mi emozioni un sacco, anche per i messaggi… grazie a tutti per esserci nella mia vita. Mi date sempre un sacco di abbracci virtuali”. Belen si è presentata acqua e sapone, ringraziando tutti: “Grazie per essere nella mia vita e per un sacco di cose”, svela ancora con un chiaro alone di commozione in viso (nonostante il filtro di Instagram). Successivamente la conduttrice di Tu si que vales ha condiviso uno scatto insieme alla sua famiglia, scrivendo: “A voi che siete il regalo più grande della mia vita, la mia forza assoluta”. Successivamente la Rodriguez ha condiviso video con il figlio ma anche una clip realizzata appositamente dagli estimatori con lei protagonista, in occasione del suo 35esimo compleanno.

Belen Rodriguez festeggia 35 anni e si commuove

Tra i numerosi ricordi condivisi da Belen Rodriguez, anche le nozze con Stefano De Martino, accompagnata dall’altare da papà Gustavo. Proprio il marito ha avuto modo di dedicarle dolcissime parole d’amore. Condividendo uno scatto insieme nel 2013, ha scritto: “Patagonia, 2013. Spesso ti porto ancora sulle spalle e da quando ti conosco i momenti più belli della mia vita lì ho passati con te. Buon compleanno alla mia compagna di viaggio, alla mia amante, alla mia amica, a mia moglie, alla mamma di mio figlio. Abbiamo un mondo da scoprire insieme, Ti amo tanto”. Una bella dedica è arrivata anche da Cecilia Rodriguez, sua sorella minore. “A te che sei un pezzo di me, auguro tutte le cose più belle di questo mondo! Te amo hermanita, con todo mi corazón”. La Rodriguez in questo periodo, sta vivendo un momento personale davvero splendido. Oltre all’aver ritrovato il marito, procede a gonfie vele pure la carriera, strizzando l’occhio anche ad un paio di conduzioni sulla Rai proprio al fianco dell’ex ballerino di Amici. A breve poi, tornerà anche con la nuova edizione di Tu si que vales.

