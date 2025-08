Belen Rodriguez ha davvero un nuovo fidanzato? Lei interviene con un post su Instagram che fa chiarezza definitivamente

Belen Rodriguez ha davvero un nuovo fidanzato? Corre il gossip di un nuovo amore per la celebre showgirl e conduttrice, che si sta godendo una vacanza in Sardegna insieme ai figli e agli amici di sempre. Eppure proprio sulla bella isola italiana, è stata avvistata al fianco di un affascinante uomo che per molti sarebbe la sua nuova fiamma. L’uomo in questione è Andrea Foriglio, ex corteggiatore di Uomini e Donne noto anche come l’osteopata dei Vip.

I due sono stati avvistati al mare insieme e questo è bastato a scatenare il gossip. Ma Andrea è davvero il nuovo fidanzato di Belen? A quanto pare no. La prima smentita è arrivata dal settimanale CHI, che ha scritto proprio di questo incontro, spiegandone le dinamiche: “Belen ha incontrato anche Andrea Foriglio, ex corteggiatore di Uomini e donne e osteopata. Prima di partire per le vacanze, è stata da Andrea, che è osteopata, per una seduta. E lo ha rivisto in spiaggia“.

Belen Rodriguez smentisce di avere un nuovo fidanzato con un chiaro messaggio social

Se le parole del celebre settimanale di gossip non bastassero, nelle ultime ore la stessa Belen ha pubblicato su Instagram un post nel quale chiarisce la sua attuale situazione sentimentale con una frase ironica. “Sono talmente single che anch’io ho iniziato a vedermi come un’amica”, è il messaggio che Belen ha pubblicato, con tanto di canzone di sottofondo dei Black Eyed Peas “Where is the love?”, ovvero ‘Dov’è l’amore?’. Parole, insomma, più che chiare, attraverso le quali Rodriguez smentisce tutti gli ultimi gossip che non solo parlavano di un nuovo amore nella sua vita, ma anche di una presunta terza gravidanza.