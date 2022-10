Belen Rodriguez snobba Antonino al GFvip?/ Il dolce supporto a De Martino

Belen Rodriguez tradisce Mediaset in supporto della Rai e Stefano De Martino

Antonino Spinalbese mantiene il titolo di single più desiderato al Grande Fratello vip 7, e intanto Belen Rodriguez sembra snobbare il suo soggiorno nella Casa, nonostante lui l’abbia resa mamma bis, con un pensiero rivolto al solo ritrovato Stefano De Martino. In un momento di relax vissuto tra le mura di casa, infatti, mentre Canale 5 trasmetteva il Grande Fratello vip 7 in corso, Belen Rodriguez ha destinato un messaggio di supporto al ritrovato marito e padre del primogenito Santiago, Stefano De Martino, annunciandosi come una fedele telespettatrice dell’appuntamento da prima serata di Stasera tutto é possibile, in data 24 ottobre 2022. A sostegno del format Rai condotto dal consorte, quindi, Belen Rodriguez ha scritto tra le Instagram stories, in confidenza con i follower: “Adesso su Rai Due… Mio marito vi fa sorridere, quanto fa sorridere “quasi sempre” anche me! Con Stasera tutto è possibile!”.

Un messaggio intriso di affetto e stima che la conduttrice Mediaset de Le iene nutre nei riguardi dell’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi e ritrovato marito. Un gesto pubblico e alla luce di cui si dedurrebbe che la modella argentina abbia scelto di seguire la conduzione Rai di De Martino a discapito della partecipazione dell’ultimo ex, nel ruolo di concorrente, al Grande Fratello vip 7, reality di casa Mediaset che la vede condurre Le iene in tandem con Teo Mammucari.

Sin dallo scorso settembre 2022, mese in cui partiva il GFvip 7 in corso, Belen Rodriguez si riserva della facoltà di un silenzio mediatico sul conto della partecipazione di Antonino Spinalbese al reality della Casa più spiata d’Italia. Segno che molto probabilmente i due ex non siano rimasti in buoni rapporti, al di là del bene che li vincola a Luna Marie, la creatura che l’ex coppia ha concepito inaspettatamente, nata nel luglio 2021. Nel frattempo, Antonino potrebbe presto ufficializzare una nuova storia d’amore, dal momento che sembra essere conteso tra le attenzioni più disparate delle coinquiline pazze di lui al Grande Fratello vip: dalla vicinanza di Cristina Quaranta, alla complicità che si palesa tra lui e Antonella Fiordelisi, passando per la disputa in atto per lui tra le nemiche giurate Ginevra Lamborghini e Giaele De Doná. Insomma, il Gfvip sembra essere disposto a rimettersi in gioco in amore, dopo il capitolo Belen Rodriguez, che di recente é tornata a fare coppia fissa con il padre del primogenito Santiago.

E una domanda sorge ora spontanea. Cosa si cela dietro la tendenza di Belen Rodriguez a palesarsi del tutto indifferente ad Antonino Spinalbese, nonostante lui l’abbia resa mamma bis? Che l’argentina possa spingersi ad un confronto con l’ex hairstyler, nel corso del Grande Fratello vip non é un’ipotesi azzardata. Per adesso, la gara Auditel, tra i due amori storici, per l’argentina, sembra vincerla a mani basse Stefano De Martino. Ma staremo a vedere se il Gfvip riuscirà a farsi valere in TV, anche agli occhi di Belen.











