Belen Rodriguez, Spinalbese fa dietrofront al GF VIP: “Non fatti per stare insieme”/ Lei reagisce snobbandolo

Grande Fratello vip 2022, Antonino Spinalbese spinoso sull’ex Belen Rodriguez: la frecciatina nella clip di presentazione

C’era grande attesa per il suo debutto al Grande Fratello vip 2022, dove alla prima puntata del reality Antonino Spinalbese non ha disatteso le aspettative degli amanti del gossip, con una frecciatina rivolta all’ex storica, Belen Rodriguez.

Il momento infuocato si é registrato con la clip di presentazione del “vippone”, andata in onda alla prima diretta del reality, sulla scia delle critiche di chi – tra i detrattori -contesta la presenza del giovane nel cast GF VIP 7, etichettandolo come “eterno ex di Belen Rodriguez” e quindi in questo senso un non vip, o “diversamente vip”. Nella clip infuocata, Antonino riscalda le vibes del Grande Fratello vip rinnegando in un certo senso la lovestory vissuta con Belen Rodriguez, la quale nel luglio 2021 lo rendeva padre della primogenita Luna Marie.

Affascinante, intrigante, misterioso, “il fu ex di Belen Rodriguez”, Antonino Spinalbese si dice pronto a mostrare il lato più recondito di sé. Quindi la frecciatina: “Sicuramente io non c’entravo nulla nella sua vita e lei non c’entrava nulla nella mia”, si sbottona così sibillino, Antonino, incalzato sull’ultima donna della sua vita, Belen Rodriguez. La reazione dell’argentina?

Belen Rodriguez bypassa il Grande Fratello vip 2022: contraria al soggiorno nella Casa del padre della figlia?

Come trapela dalle ultime Instagram stories, Belen Rodriguez sembra snobbare le dinamiche del Grande Fratello vip 2022 che ha appena aperto i battenti su Canale 5, con l’ultimo ex Antonino Spinalbese che rivela di considerare la loro storia d’amore il frutto di un errore di valutazione a prima vista.

Nel dettaglio, l’argentina condivide tra le storie le immagini esclusive degli studi Mediaset, in preparazione delle registrazioni di Tu sì que vales, confermandosi così conduttrice di punta del format del sabato sera di Canale 5. E non solo. Nelle ore della messa in onda del GF vip 2022, Belen Rodriguez non menziona in alcun modo il reality di Alfonso Signorini. L’argentina, quindi, sembra non voler seguire il percorso del padre della figlia secondogenita intrapreso in TV, palesandosi contraria all’esperienza intrapresa dall’ex nella Casa più spiata d’Italia. Che Belencita possa replicare alla prima frecciatina di Antonino Spinalbese, magari in un confronto al Grande Fratello vip? Staremo a vedere!

