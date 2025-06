Belen Rodriguez, spunta la fede al dito e lei provoca: “Sono sposata con me stessa”

Belen Rodriguez si confessa sui social. La showgirl, evidentemente in vena di confidenze, ha risposto ad alcuni messaggi dei fan sui social, aprendosi su alcune questioni private. È successo sotto uno dei post più recenti dell’argentina, nel quale sponsorizzava alcuni cosmetici. Come accade ogni volta, sotto il post di Belen sono arrivati migliaia e migliaia di commenti: lei si è presa qualche minuto per rispondere ad alcuni di questi, aprendosi su diverse questioni.

Belen Rodriguez, il gesto di affetto per Giulia De Lellis non passa inosservato/ C'entra anche Cecilia

La prima domanda che è stata rivolta a Belen è perché indossasse la fede nella foto. Alcuni, infatti, hanno pensato che potesse essere segno di un riavvicinamento all’ex marito, Stefano De Martino. Lei ha smentito, spiegando che non è assolutamente così. Anzi, Belen ha replicato: “Sposata con me stessa” e ancora “Matrimonio con me stessa”. Nessun riavvicinamento con l’ex marito De Martino, dunque, per Belen Rodriguez, che ha indossato la fede evidentemente per altre ragioni. Nessun matrimonio recuperato, dunque.

Belen Rodriguez e Cecilia, rapporto al capolinea?/ Retroscena bomba: "Belen assente all'evento della sorella"

Belen Rodriguez pace fatta con la sorella Cecilia dopo la lite? Il commento per la futura nipotina Clara Isabel

Belen Rodriguez, sotto il post in questione, non ha risposto solamente alle domande di chi le faceva notare che avesse la fede al dito. La showgirl argentina, infatti, ha replicato anche agli auguri di chi le ha fatto notare che a breve diventerà zia. La sorella, Cecilia Rodriguez, è infatti incinta di una bambina, che chiamerà Clara Isabel. Tra le due, però, i rapporti sembrano ormai freddi da settimane e la stessa Belen non si è mai esposta pubblicamente sulla questione, né ha fatto gli auguri a Cecilia su Instagram.

Cecilia e Ignazio, continua lo scontro con Belen: clamorosa mossa social/ Rottura definitiva tra sorelle?

Una situazione certamente atipica visto che le due sono da sempre molto unite e condividono spessissimo cose che le riguardano sui social. Questa volta, però, Belen è uscita allo scoperto e agli auguri di una follower ha risposto con un “Grazie mille” che lascia aperti spiragli di chiarimento.