Belen Rodriguez: “Sta con me anche se ho un figlio di un altro”/ La confessione

Sulla scia di una rivelazione compromettente al Grande Fratello vip 2022, dell’ultimo ex Antonino Spinalbese, Belen Rodriguez si direbbe felicemente sorpresa dal ritrovato marito, Stefano De Martino. Antonino, concorrente al Grande Fratello vip- nella Casa più spiata d’Italia sembra aver attribuito la responsabilità della rottura con Belen Rodriguez al recente riavvicinamento della modella argentina con il coniuge napoletano, datato “dicembre 2021”, quasi come a voler accusare non velatamente l’ex di tradimento ai suoi danni. Accuse velate o no, Belen Rodriguez al momento non replica alla rivelazione del concorrente del Grande Fratello vip 2022, tuttavia, non lesina dichiarazioni sul matrimonio ripreso con Stefano De Martino, a cui si dice grata in primis per una scelta d’amore del conduttore Rai, per lei non proprio “scontata”.

Come fa sapere tra le nuove pagine di cronaca rosa la fonte, Nuovo TV, Belen Rodriguez (38 anni) si dichiara, così, felicemente innamorata del ritrovato coniuge e conduttore TV riconfermato su Rai due con Bar stella, Stefano De Martino: “Ho un’ammirazione sconfinata per lui, perché rientrare nella mia vita voleva dire anche comprendere la figlia che ho avuto con un altro uomo”. Insomma, Belencita non si sarebbe mai aspettata -da parte dell’ex allievo ballerino di Amici 9 di Maria De Filippi- che lui potesse darsi insieme a lei una seconda chance in amore, dopo la lovestory fugace che l’ha vista protagonista con il suo ex parrucchiere e ora single più desiderato tra i concorrenti in corsa al Grande Fratello vip 2022. E le novità, intese come verità e indiscrezioni, sulla vita dei ritrovati coniugi, non finiscono qui.

Belen Rodriguez potrebbe a breve rivelarsi zia, dal momento che la fonte inoltre rende nota l’indiscrezione del “pancino sospetto” di una gravidanza in corso della sorella Cecilia Rodriguez, che fa coppia fissa con Ignazio Moser sin dal primo incontro galeotto che li vedeva concorrenti al Grande Fratello vip 2022.

Nel frattempo, mentre non si direbbe azzardata l’ipotesi che Belen Rodriguez possa suggellare l’amore con il padre del primogenito Santiago, nell’ufficializzazione di una terza gravidanza concepita con il ritrovato marito, l’argentina si gode la vista mare a Napoli, di una casa presa in affitto proprio da Stefano De Martino…

