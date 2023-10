Belen Rodriguez sta male? La madre Veronica si prende cura di lei/ “Brutto periodo per la showgirl”

Belen sparita dalla tv: cosa è successo allo showgirl?

Nell’ultimo periodo sembra che Belen Rodriguez non si mostri più in televisione. In effetti, la showgirl ha annullato due ospitate per problemi di salute: quella a Domenica In e Stasera C’è Cattelan. Secondo quanto riporta TG Com 24, la conduttrice argentina non starebbe per nulla bene tanto che la sorella Cecilia e la mamma Veronica si stanno prendendo cura di lei.

“Brutto periodo per Belen che rinuncia nel giro di pochi giorni a due appuntamenti in tv. Attesa per interviste, la showgirl argentina è costretta a dare forfait. Intanto però Stefano De Martino assiste alla partita di calcio di Santiago e Luna Marì Spinalbese trascorre il fine settimana con gli zii Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, lasciando che mamma Veronica si possa prendere cura di Belen” si legge.

Belen appare molto dimagrita negli ultimi tempi e i numerosi fan sono preoccupati della sua condizione di salute: “Che succede a Belen Rodriguez? Non solo lunghi silenzi social intervallati da post in cui appare dimagrita ma innamorata. Belen Rodriguez negli ultimi tempi ha clamorosamente dato forfait per due appuntamenti tv in cui doveva essere intervistata su lavoro e famiglia. I fan si preoccupano delle sue condizioni di salute” si legge su TG Com 24.

Lo stesso Fabrizio Corona, intervistato a Domenica In, ha parlato delle condizioni di salute della sua ex: “Non è un bel periodo, lei è tanto fragile. Le voglio così bene che non potete immaginare. Non sta bene adesso e ha bisogno di aiuto. Però non voglio parlare troppo del suo privato. Se ho attaccato Cattelan è perché avevo ragione, lei sta male e lui poteva evitare quelle prese in giro che ha fatto. Anche Sabrina Ferilli era d’accordo con me. Però si riprenderà, ce la può fare e tifo per lei. Può riprendersi e riprendere le sue doti di artista“.

