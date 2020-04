Belen Rodriguez/ “Stefano De Martino ama i miei difetti. Nuove nozze? no!” (Verissimo)

Pubblicità

Belen Rodriguez ospite della nuova puntata di “Verissimo – Le Storie“, il rotocalco televisivo condotto da Silvia Toffanin e trasmesso in replica sabato 18 aprile 2020 su Canale 5. La bellissima showgirl si racconta tra luci e ombre, ma anche dell’amore ritrovato con Stefano De Martino. Dopo un lungo periodo di pausa, la coppia è tornata insieme per la gioia dei tantissimi fan, ma in particolare del piccolo Santiago, il figlio nato dal loro grande amore. “È stato lui a fare il primo passo e, ho paura a dirlo ad alta voce, ma si può perdonare e si può ricominciare” ha rivelato la showgirl argentina parlando di come è rinato l’amore con l’ex ballerino di Amici. Non solo, la Rodriguez ha anche confidato alla Toffanin: “all’inizio avevo paura, volevo frequentarlo senza darci titoli, senza sentirmi chiamare ‘la sua fidanzata’, perché avevo paura di essere nuovamente ferita. Poi una sera lui ha detto ‘basta, smettila di scappare, tanto se mi dici di no non mi sposto’. E da lì è ricominciata. Oggi sono tanto felice!”.

Belen Rodriguez: “Il più grande errore che abbiamo fatto con Stefano De Martino è stato perderci”

Durante la lunga intervista rilasciata a Verissimo da Silvia Toffanin, Belen Rodriguez si è soffermata molto sul rapporto d’amore ritrovato con Stefano De Martino. La showgirl ha anche ammesso di aver fatto degli errori: “il più grande errore che abbiamo fatto è stato perderci, abbiamo preso la nostra separazione troppo sottogamba”. La Rodriguez, infatti, parlando del momento di crisi vissuto con il ballerino e conduttore ha sottolineato come a volte i consigli da parte degli amici e familiari potrebbero rivelarsi sbagliati: “a volte ti spingono anche a fare cose che non vorresti. Io presa dalla rabbia ho chiuso la storia, ma non era giusto”. La separazione da Stefano De Martino non è stata semplice, anzi per la prima volta in assoluto Belen ha ammesso di aver vissuto un periodo davvero difficile della sua vita: “per tre anni sono stata molto triste, ho veramente smarrito me stessa. Non ero soddisfatta di quello che facevo e per questo motivo sono stata anche molto poco accomodante sul lavoro. Ho fatto fatica a ritrovare persino la voglia di svegliarmi alla mattina. Ero veramente molto triste”.

Belen Rodriguez: “Stefano De Martino ama i miei difetti”

Per fortuna Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono ritrovati più uniti e innamorati che mai. Un amore che in realtà non era mai terminato per nessuno dei due, nonostante si siano accompagnati per un certo periodo ad altre persone. “Puoi fare finta per un po’, ma poi devi accettarlo” ha rivelato la showgirl argentina che parlando del suo amore ha detto: “Stefano per me è oltretutto un amico, ama i miei difetti e mi fa divertire tantissimo. Anche se a volte mi fa arrabbiare, riesce a sdrammatizzare quei momenti in cui sono nostalgica”. Nessun secondo matrimonio in vista per la coppia come ha precisato la Rodriguez: “convolare di nuovo a nozze? No, non è vero. All’inizio ne avevamo parlato” – ma poi ha sottolineato – “se mai dovessimo rifarlo, sarà un matrimonio per pochi amici”.



