Belen Rodriguez: “Stefano De Martino? Fra poco ci rilasciamo”/ Cala il gelo ma…

Belen Rodriguez ha scherzato ieri sera sui continui gossip riguardanti un possibile nuovo ritorno di fiamma con Stefano De Martino, storico ex marito e papà del loro figlio Santiago. Durante la puntata de Le Iene, andato in onda in diretta ieri sera e condotta come sempre dalla showgirl argentina in compagnia di Teo Mammucari, i due conduttori hanno replicato ai tweet scritti dagli utenti della rete, e una ragazza ha chiesto a Belen se si potesse “assaggiare” il conduttore campano di Stasera tutto è possibile, definendolo come il buon vino.

La Rodriguez ha replicato con la sua solita autoironia che la contraddistingue, dicendo: “Ce la potresti fare perché fra poco ci rilasceremo e lui andrà con altre donne, quindi potresti essere una scelta”. Scherza Belen, prendendosi gioco dei numerosi gossip che vorrebbero appunto una nuova liason fra i due, alla luce di presunte paparazzate avvenute nell’ultimo anno. Più volte è stato gridato alla “relazione ter”, ma nei fatti si è visto davvero poco, anche se il dubbio rimane. Del resto i due sono legati, oltre che da un figlio, da un profondo rispetto l’un l’altro, e si sono amati follemente negli anni addietro.

BELEN RODRIGUEZ E STEFANO DE MARTINO, LA SHOWGIRL SCHERZA: UN AMORE INIZIATO QUASI 10 ANNI FA

Stefano De Martino e Belen Rodriguez erano convolati a nozze, dopo anni di fidanzamento, nel 2013, per poi separarsi due anni dopo, nel 2015, anche se i due non hanno mai ufficializzato il divorzio, di conseguenza, dinanzi a Dio, sono ancora marito e moglie.

Fra i due era nuovamente scoppiata l’amore qualche anno dopo, prima della nuova rottura e prima che Belen Rodriguez si innamorasse dell’ex hair stylist Antonino Spinalbanese, papà della piccola Luna Marì, nata a luglio dell’anno scorso. Negli ultimi mesi Belen e Stefano De Martino sono stati fotografati, come detto sopra, spesso e volentieri in compagnia, come ad esempio l’ultima paparazzata di Chi che li ritrae assieme ai propri bimbi al parco. Se sarà amore lo scopriremo senza dubbio al più presto, intanto Belen Rodriguez a Verissimo ha fatto sapere di voler allargare ulteriormente la famiglia…

