Belen Rodriguez, “Stefano De Martino? Per lui ci sarò sempre”/ “Ho tradito Borriello”

Belen Rodriguez: ecco cosa pensa dei suoi ex compagni

Al suo debutto a Le Iene Belen Rodriguez si è prestata al gioco del Passaparolaccia, dove ha parlato di: Alessia Marcuzzi, Fabrizio Corona, Stefano De Martino, Antonino Spinalbese, Emma, Selvaggia Lucarelli, Andrea Iannone e Marco Borriello. Senza, quasi mai, svelare il nome del personaggio di cui stava parlando, la showgirl argentina ha speso belle parole per tutti i suoi ex compagni. La prima descrizione al maschile sembra proprio quella di Fabrizio Corona: “C’è stato qualcosa, dopo 5 mesi che ci conoscevamo. La passione c’è sempre stata. Gli voglio tanto bene. Io non mi pento mai di essere stata con chi sono stata. Probabilmente si è pentito in qualche momento… Era spericolato. Una parola per descriverla… Folle”. La seconda descrizione sembra corrispondere ad Andrea Iannone, con cui è stata insieme dopo la separazione da Stefano De Martino, dal 2016 al 2018: “Questa persona è stata molto importante, mi vuole ancora bene. Anche io gliene voglio tanto. Se mi chiama rispondo subito, è stata molto sfortunata. Io sono stata un plus per lui e lui per me. Se la mia amica iniziasse ad uscirci la metterei in guardia. È un patatone”.

Belen Rodriguez senza filtri su Emma, Lucarelli e Marcuzzi/ "Mi ha insultata"

Belen Rodriguez conferma il ritorno di fiamma con Stefano De Martino

Poi Belen Rodriguez ha risposto alle domande di Teo Mammucari su Marco Borriello, mostrando anche la foto dell’ex calciatore: “È stato molto importante. C’era amore e attrazione fisica. Mi ha tradito, per ripicca anche io sul finale l’ho tradito. Ero molto piccola quasi non me lo ricordo come amante. È stato il mio primo amore. È bellissimo. Ci uscirei a cena, ci incontriamo sempre. Gli presterei anche dei soldi. È un sex symbol”. La quarta descrizione sembra corrispondere a Stefano De Martino, con tanto di conferma del ritorno di fiamma: “Questa persona la conosco da 11 anni. Non ci siamo detti la verità su tutto. È la persona che più mi ha fatto soffrire. Penso che mi abbia tradito. Ha sofferto tanto per causa mia. Ci sarò sempre per quanto mi possa arrabbiare poi mi passa. Una parola per descriverlo… Neomelodico”. Quando Mammucari le ha chiesto se ci uscirebbe a cena domani, Belen è scoppiata a ridere: “Ridi perché ci sei andata ieri…”, ha ribattuto Teo. L’ultima descrizione è quella di Antonino Spinalbanese, con cui a luglio 2021 ha avuto la figlia Luna Marì: “C’è stato qualcosa di importante ma è finito per colpa di entrambi. Mi ha conquistato con tanta semplicità di cui avevo bisogno in quel momento. È una persona per bene”.

LEGGI ANCHE:

LE IENE/ Anticipazioni 9 febbraio: Teo Mammuccari e Belen Rodriguez conduttoriBelen Rodriguez e Stefano De Marino stanno insieme/ "Ci frequentiamo ma vivo da sola"

© RIPRODUZIONE RISERVATA