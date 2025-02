L’ironia è una delle doti più utili in questo mondo dove si rischia di prendersi fin troppo sul serio. Il gossip fagocita tutto e tutti senza distinzione, basti guardare quello che sta succedendo a Fedez e Chiara Ferragni, sbalzati di nuovo agli onori della cronaca rosa grazie allo scoop di Fabrizio Corona. Ma in tutto questo bisogna sottolineare con un sorriso sulle labbra la frecciatina che Belen Rodriguez pubblicata sul suo profilo Instagram e che sembra essere rivolta all’ex coppia regina dei social.

“Alla fine dopo tutti questi casini nel gossip, la più brava di tutti sono stata io”: questa è la frase ricca di autoironia della showgirl Belen Rodriguez, tornata in televisione con Amore alla prova e Only Fun sul Nove.

Belen Rodriguez è rinata dopo la fine della sua storia con Stefano De Martino

Sembra chiaro a chi si stesse riferendo Belen Rodriguez con quella frecciatina ironica sul fatto di essere stata tra le più brave nel mondo del gossip. Certo, nella sua storia sentimentale con Stefano De Martino non sono mancati i tradimenti, come ha ammesso lei stessa (e anche lui), ma di certo non si può dire che non abbiano vissuto un grande amore che li ha portati a dare alla luce uno splendido bambino come Santiago. Inoltre i due hanno fatto pace.

Vita nuova e progetti nuovi per Belen: è tornata in onda con Amore alla prova, dove le coppie che si ritrovano in crisi per via del proverbiale settimo anno le chiedono un aiuto, e poi è anche la conduttrice di Only Fun con i Pampers (ha preso il posto di Elettra Lamborghini, che sarà una delle co-conduttrici del Festival di Sanremo 2025 insieme al conduttore e direttore artistico Carlo Conti). E Stefano De Martino in tutto questo cosa sta facendo? Ebbene la sua carriera ha preso uno slancio davvero invidiabile: dopo l’addio di Amadeus, lui ha preso il suo posto ad Affari Tuoi portandolo a superare il 30% di share e sfondando il muro dei sei milioni di spettatori. Inoltre è tornato con Stasera tutto è possibile che dipende sempre il sorriso sui volti degli spettatori che vogliono accendere il televisore per essere intrattenuti e non certo depressi con notizie tragiche.

