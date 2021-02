Belen Rodriguez stoccata a Stefano De Martino?/ “Qui con me un uomo che amo e mi ama”

Belen Rodriguez sui social lancia una velata frecciata all’ex marito Stefano De Martino. La showgirl argentina al ristorante in compagnia del fidanzato Antonino Spinalbese e della sorella Cecilia Rodriguez ha condiviso una serie di Instagram Stories che suonavano come delle vere e proprie frecciata all’ex compagno. In particolare la bellissima Belen al ristorante con la sorella e il fidanzato parlava di oroscopo rivelando ai fan di aver scoperto da poco il suo ascendente. “Mia madre ci aveva detto orari di nascita sbagliati, finalmente so qual è il mio vero ascendente. Io sono vergine ascendente scorpione e Cecilia è pesci ascendente acquario. Mi piace il mio nuovo ascendente, finora avevo pensato di essere bilancia. Ma lo scorpione è anche vendicativo e la vendetta è un piatto che va servito freddo…” ha detto la showgirl argentina e in tanti hanno intravisto un chiarissimo riferimento all’ex amore Stefano De Martino.

Belen Rodriguez su Instagram: “Vorrei fermare il tempo…”

Ma non finisce qui, visto che le parole di Belen Rodriguez hanno incuriosito i fan e non solo visto che in tantissimi hanno visto nella frase “la vendetta è un piatto che va servito freddo” una frecciata lanciata all’ex compagno Stefano De Martino. Voci di corridoio, infatti, hanno rivelato che De Martino non sarebbe rimasto contento della possibile seconda gravidanza della ex moglie. In realtà non è la prima volta che la showgirl pubblica dei post con dei velati riferimenti al suo passato, visto che pochi giorni fa aveva pubblicato: “io tutto quello che ho a questo mondo sono due cose, le palle e la parola e le ho sempre mantenute tutte e due – Scarface”. Intanto la conferma di una seconda gravidanza non è mai arrivata, anche se indiscrezioni parlano che la conduttrice è già al quarto mese. Una cosa è certa: Belen è follemente innamorata del suo Antonino Spinalbese considerando le parole che avrebbe riferito agli amici: “sono felicissima non desideravo altro. Il lavoro va a gonfie vele, ho accanto a me un uomo che amo e che mi ama. Vorrei fermare il tempo, ora che ho tutto quello che ho sempre voluto”.



