Belen Rodriguez è in un momento sereno della sua vita. La conduttrice e showgirl argentina non ne ha fatto mistero, anzi, anche sui social ha ammesso di essere in un bel momento della sua vita dopo aver visto “i sorci verdi“. Così ha replicato ad un utente, che ha sottolineato di vederla felice dopo mesi di difficoltà. E Belen lo ha confermato, richiamando alla mente tutto ciò che è accaduto con il suo ex marito Stefano De Martino.

Mesi fa, la conduttrice ha infatti ammesso di aver sofferto tanto per amore, tirando in ballo proprio l’ex, oggi conduttore di punta della Rai. E, in un’intervista ormai celebre dello scorso anno, ha anche dichiarato di essere stata tradita da lui con ben 12 donne. Scoperta di fronte alla quale è poi stata malissimo, cadendo in depressione. Oggi i rapporti tra i due sono sereni ma lontani dal potersi trasformare nell’ennesimo ritorno di fiamma. Eppure, nelle ultime ore, Belen è tornata a lanciare una stoccata all’ex.

“Santiago somiglia a Jeremias Rodriguez”: la risposta di Belen è una stoccata a Stefano De Martino

Proprio su Instagram, la conduttrice ha deciso di rispondere ai commenti di alcuni utenti, dopo aver pubblicato una foto due suoi due figli: Santiago e Luna Marì. Quest’ultima, com’è noto, è la figlia avuta da Antonino Spinalbese, mentre Santi è il figlio avuto con De Martino. Da sempre, il popolo del web ha sottolineato la forte somiglianza tra Santiago e il papà, definendolo “la sua fotocopia”. Ma, sotto l’ultima sua foto pubblicata, qualcuno ha invece fatto notare che si vede ora una forte somiglianza alla famiglia di Belen e, soprattutto, al fratello minore Jeremias. “Lo so”, ha replicato Belen al commento, aggiungendo dopo la frecciatina “La ruota gira”.