Belen Rodriguez, telefonata con l’ex di Antonino Spinalbese/ “Fuori luogo e…”

Belen Rodriguez, incinta di Luna Marie che dovrebbe nascere tra poche settimane, avrebbe avuto una conversazione telefonita con l’ex fidanzata del compagno Antonino Spinalbese. A raccontare i dettagli della telefonata è stata Chiara Maria Mannarino che, ai microfoni del settimanale Di Più, ha svelato i dettagli dell’incontro telefonico con la showgirl argentina. La telefonata di Belen sarebbe arrivata dopo un suo messaggio pubblicato sui social. “Scrissi un messaggio sui social in cui dicevo: non mi sento inferiore a nessuno. Nella bufera era un modo per difendermi, per dire: guardo avanti. E cosa è successo? Mi ha telefonato Belen”, ha raccontato l’ex fidanzata di Antonino Spinalbese a Di Più Tv. Una telefonata che Chiara non si aspettava affatto come ha spiegato ancora lei stessa.

Claudia Gerini/ "Bello vedere crescere le mie figlie, ma è faticoso"

Belen Rodriguez, il contenuto della telefonata con l’ex del compagno Antonino

Cosa si sono dette Belen e Chiara durante una breve telefonata? “Mi ha invitato a non esternare pubblicamente certi miei pensieri che avrebbero potuto essere fraintesi, ma io ho trovato quella telefonata fuori luogo“, le avrebbe detto la Rodriguez. Alla showgirl argentina, Chiara avrebbe risposto così: “Scusami, perché mi chiami tu e non il mio ex se qualcosa non vi sta bene? A quel punto non ci siamo più sentiti”. Chiara Maria Mannarino svela, inoltre, di essere stata lei a lasciare Antonino Spinalbese, ma non nasconde la delusione di non averlo più sentito, neanche quando è venuta a mancare la nonna dell’attuale compagno di Belen. “Per me era come una seconda mamma e mi è dispiaciuto che non si sia fatto vivo. È anche vero però che l’ho lasciato io e che l’ho fatto soffrire. Detto questo ora gli auguro tanta pace e amore con Belen”.

LEGGI ANCHE:

Ilary Blasi "Battute sui ritocchini? Legittime"/ "Corona e Spalletti? Nessun rancore"Frances Alina Ascione/ "Volevo diventare magistrato, ma cantare è la mia vita"

© RIPRODUZIONE RISERVATA