Era il 12 luglio 2021 quando Belen Rodriguez dava alla luce la sua seconda figlia, Luna Marì, avuta dall’ex compagno Antonino Spinalbese. Dopo solo pochi mesi di relazione, la showgirl argentina era rimasta incinta dell’hair-stylist, con cui però la storia è finita poco dopo la nascita della bambina. Poco tempo dopo, com’è noto, Belen era tornata accanto all’ex marito Stefano De Martino, lasciandosi poi definitivamente nel 2023. Luna, quindi, è la secondogenita di Belen, arrivata otto anni dopo il primogenito Santiago, nato dal matrimonio con Stefano.

In occasione del quarto compleanno di Luna, la showgirl ha condiviso sui social un tenerissimo video risalente al giorno del parto, accompagnato da una dedica piena d’amore: “Siete tutto per me! Auguri vita mia“. Allo stesso modo, anche Spinalbese ha voluto dedicare un pensiero speciale alla figlia nel giorno del suo compleanno. L’ex compagno di Belen ha pubblicato un video di qualche anno fa, in cui si vede Luna sulle sue spalle, scrivendo: “Più di tutto. 12 luglio 2021“.

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese uniti per la figlia Luna Mari: dettagli

Dopodiché, Belen Rodriguez ha raccontato ai suoi follower di essere alle prese con i preparativi per i festeggiamenti, anticipando così una festa per i 4 anni della piccola Luna Marì. Al party ci sarà probabilmente anche il papà della bambina, Antonino Spinalbese, con cui oggi Belen ha un ottimo rapporto. Dopo un passato fatto di alti e bassi, discussioni e momenti complicati, i due sembrano aver trovato un buon equilibrio come genitori separati, tanto da scambiarsi anche qualche battuta nei commenti sui social. E chissà se all’evento sarà presente anche Stefano De Martino, che ha da sempre un bellissimo rapporto con Luna e che era già stato presente alle sue feste di compleanno gli anni passati.