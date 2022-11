Belen Rodriguez: toccatina al sedere di Stefano De Martino/ Poi via in moto…

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sempre più innamorati

Belen Rodriguez e Stefano De Martino si godono l’amore ritrovato concedendosi un pomeriggio da fidanzati in quel di Milano. Sorridenti, con un look casual e comodo per entrambi, la showgirl argentina e il conduttore napoletano hanno trascorso il sabato pomeriggio da soli per un giro di shopping in quel di Milano. Nelle foto pubblicate dal settimanale Chi nel numero in edicola da mercoledì 9 novembre, Belen e Stefano sorridono, passeggiano mano nella mano e si lasciando andare a gesti di passione. Scesi dalla moto, Belen non resiste e posa la mano sul fondoschiena del marito con cui ha ritrovato la complicità di un tempo.

Il nuovo ritorno di fiamma, dunque, ha restiuito serenità e benessere ad entrambi. Nessuno dei due è mai riuscito a dimenticare l’altro e anche la stessa Belen, nonostante abbia provato più volte a voltare pagina, ha sempre considerato Stefano De Martino il suo più grande amore.

Belen Rodriguez, dunque, non replica alle dichiarazioni di Antonino Spinalbese godendosi l’amore con Stefano De Martino che, pare, sia ricominciato in prossimità della fine della storia con l’attuale concorrente del Grande Fratello Vip 2022. Proprio all’interno della casa di cinecittà, Antonino, durante una chiacchierata con Oriana Marzoli e Alberto De Pisis, si è lasciato andare ad alcune esternazioni sulla fine del rapporto con Belen. Spinalbese ha parlato di dicembre 2021 ed è il periodo in cui Belen mostrava in modo quasi esplicito sui social la ritrovata armonia con Stefano.

Pur senza citarla direttamente, Spinalbese sta svelando alcuni dettagli del rapporto con Belen Rodriguez che, tuttavia, ringrazierà per avergli donato l’amore più grande della sua vita, la figlia Luna Marì di cui parla continuamente.

